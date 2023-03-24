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الجمعة، 24-03-2023 01:53 م

ما هو أفضل توقيت لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؟

رياضة


الوكيل الاخباري - يتجنب العديد من الصائمين ممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان، وذلك للتخفيف من التعب والإرهاق، فممارسة الرياضة قبل الإفطار تستهلك طاقة الجسم، وتقلل من قدرة التحمّل لدى الصائمين، في حين أن ممارسة الرياضة بعد الإفطار، تعد بمثابة مهمة مستحيلة نظراً لحالة الخمول التي تحدث للجسم بعد تناول الطعام.

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وتقول أخصائية التغذية ومدربة نمط الحياة تيما درويش، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن النشاط البدني للجسم خلال صوم شهر رمضان، يمكن أن تكون له تأثيرات إيجابية عميقة، ولكنه يحتاج للتنظيم، حتى لا تنعكس مفاعيله سلباً على الجسم.


وأشارت إلى أنه يمكن للصائمين ممارسة رياضة المشي قبل ساعة من موعد الإفطار، وذلك لعدم تعريض أجسامهم للجفاف ونقص الطاقة لوقت طويل.


عادات غذائية تؤدي إلى خمول الجسم


وترى درويش أن أفضل توقيت لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، هو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، خصوصاً للذين يمارسون رياضات مثل رفع الأثقال، إذ يكون الجسم حينها بحال أفضل، لناحية الطاقة والقدرة على تعويض السوائل التي خسرها، لافتة إلى أنه حتى يتمكن الصائم من ممارسة الرياضة بعد الإفطار، عليه الابتعاد عن العادات الغذائية التي تؤدي الى خمول الجسم، وبالتالي الامتناع عن تناول الطعام بكميات كبيرة خلال الإفطار، وعدم التركيز على السكريات والأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون عالية.


تناول وجبة الإفطار على مرحلتين
وبحسب درويش فإنه يمكن للصائمين الذين يريدون ممارسة الرياضة، أن يقوموا بتناول وجبة الإفطار على مرحلتين، الأولى بعد المغرب مباشرة، والثانية بعد ممارسة الرياضة، مشددة على ضرورة استبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المشوية، والإكثار من تناول السلطة الخضراء والفاكهة، وشرب كميات كبيرة من الماء، لتعويض ما فقده الجسم خلال الصيام.


لمرضى الضغط والقلب والسكري..
وتؤكد درويش أن مجمل الدراسات أظهرت أن أداء النشاط البدني خلال الصوم، يساعد الجسم في حرق المزيد من الدهون، وله تأثيرات إيجابية على بنية العضلات، مشددة على أن الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل الضغط والقلب والسكري يجب أن يستشيروا طبيبهم المختص.


بماذا يتسبب التوقف عن الرياضة؟
من جهتها تقول المدربة الرياضية ماريان بعينو في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ممارسة التمارين الرياضة أمر ضروري للجسم خلال شهر رمضان، ولا يجب تجاوزه ولو كان بالحد الأدنى، مشيرة إلى أن التوقف عن الرياضة في شهر رمضان، يزيد من الإحساس بالخمول، في حين أن المثابرة عليها تساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية، وتحد من إمكانية زيادة الوزن، وتساعد في التخلص من السوائل والسموم المحتبسة في الجسم. 


أفضل أنواع الرياضة لشهر رمضان
وترى بعينو أن النشاطات الرياضية المحبذة ممارستها في شهر رمضان، يجب أن تكون خفيفة أو متوسطة الشدة، ولا تتطلب جهداً كبيراً كي لا تصل بالجسد إلى مرحلة الإنهاك، ومن هذه الرياضات رياضة المشي، ورفع الأثقال بوتيرة خفيفة، وركوب الدراجة الهوائية وغيرها من الرياضات التي تتماشى مع هذا النمط، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار بمدة بسيطة تساعد الجسم في التخلص من السموم وتزيد الشعور بالراحة، في حين أن ممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار بـ 3 ساعات تحفز عمليات الأيض وحرق الدهون.


وشددت بعينو على أن المدة الزمنية المخصصة للرياضة في شهر رمضان يجب أن لا تزيد عن 60 دقيقة يومياً.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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