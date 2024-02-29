ما هو التهاب المريء؟

الوكيل الإخباري - قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا، إن التهاب المريء هو التهاب يهاجم الغشاء المخاطي المبطن للمريء.



الأسباب

وأوضح المعهد أن أسباب التهاب المريء تكمن في ارتجاع حمض المعدة والأمراض الالتهابية مثل التهاب الأمعاء المزمن "داء كرون"، ومسببات الأمراض المختلفة مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات.

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وقد تتسبب بعض الأدوية في التهاب المريء مثل مسكنات الألم، كما أن العلاج الإشعاعي للسرطان قد يؤدي إلى التهاب المريء.

وقد يرجع التهاب المريء أيضا إلى الحروق الكيميائية، التي تحدث مثلاً بسبب ابتلاع بطاريات.

وفي بعض الحالات يهاجم الجهاز المناعي الغشاء المخاطي المبطن للمريء ويتسبب في تهيجه والتهابه.



الأعراض

وتتمثل أعراض التهاب المريء في صعوبات البلع والشعور بوجود جسم غريب في الحلق وإحساس بالحرقان خلف عظمة الصدر، بالإضافة إلى فقدان الشهية والغثيان والقيء.



وأضاف المعهد أن علاج التهاب المريء يتوقف على السبب، الذي يرجع إليه، مشيراً إلى أنه يمكن تخفيف المتاعب من خلال التوقف عن التدخين والإقلال من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي الأسود والقهوة، وكذلك الابتعاد عن الأطعمة الدهنية أو الحمضية أو الحارة، بالإضافة إلى إنقاص الوزن.

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