ما هي أسباب التضيق الشوكي

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام إن التضيق الشوكي Spinal stenosis، تضيق غير طبيعي في القناة الشوكية، أو الثقبات بين الفقرات، مشيرة إلى أنه يسبب الضغط على النخاع الشوكي، أو جذور الأعصاب.





وأوضحت الجمعية أنه قد يرجع إلى أسباب عدة مثل إصابات الظهر وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والانزلاق الغضروفي وانحناء العمود الفقري وأورام العمود الفقري.





وحسب الجزء المصاب من العمود الفقري ينقسم إلى تضيق عنقي، وصدري وقطني، وتتمثل أعراضه في آلام مؤخرة العنق، وآلام عرق النسا، والخدر، والوخز في الذراعين والقدمين، وضعف العضلات في الذراعين والقدمين، واضطرابات المشي والاتزان والمهارات الحركية.





وتشخص الإصابة بالرنين المغناطيسي وتصوير النخاع الطبقي المحوري. ويعالج بالأدوية والأجهزة والتمارين.



كما يمكن اللجوء إلى الجراحة، لاستئصال ما يعرف "بالصفيحة الفقرية".

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