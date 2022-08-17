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الأربعاء، 17-08-2022 01:35 م

ما هي أسباب تسارع نبضات القلب

تسارع_نبضات_القلب


الوكيل الإخباري - إن تسارع نبضات القلب هو زيادة معدل ضربات القلب عن 100 نبضة في الدقيقة، وبذلك لا يجد القلب الوقت الكافي حتى يمتلئ بالدم بين النبضات، ويعجز عن مد خلايا الدم بالأُكسجين الذي تحتاجه.

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ينتج تسارع نبضات القلب عن اضطراب في الإشارات الكهربائية التي تتحكم في معدل ضخ القلب كما ذكرنا سابقاً، ويحدث ذلك نتيجة عدة أسباب، وهي كالتالي:

 

تناول كميات كبيرة من الكحول أو الكافيين.
تناول المخدرات مثل الكوكايين.
ارتفاع ضغط الدم.
مشاكل الغدة الدرقية.
الإجهاد البدني أو العقلي.
أمراض الرئة.
النزيف الشديد.
فقر الدم.
التدخين.
الحمى.
تشوهات القلب الخلقية.
جراحة سابقة بالقلب.
أمراض القلب المختلفة مثل أمراض الشريان التاجي، وأمراض صمام القلب، وأمراض عضلة القلب، والنوبة القلبية، والأورام.
قد يكون تسارع نبضات القلب أيضاً من أعراض الانسحاب التي تحدث عند التوقف عن تناول الكحول والمخدرات، ولذلك يجب التعافي من الإدمان تحت إشراف الطبيب.

 

بابونج 

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