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الأحد، 15-10-2023 11:33 ص

ما هي تمارين الكارديو المريحة؟

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الوكيل الإخباري - أوضح المُحاضر في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، دانيال كابتاين، أن تمارين الكارديو المريحة ، التي تعتبر أحدث اتجاهات عالم الرياضة واللياقة البدنية حالياً، هي اتجاه جديد يتمثل في ممارسة تمارين قوة التحمل على نحو مريح وممتع، وليس على نحو شاق ومتعب.

ومن أمثلة هذا الاتجاه الجديد الركض المريح في الحديقة مع الاستماع إلى بودكاست ممتع أو ممارسة تمارين قوة التحمل في المنزل أثناء مشاهدة المسلسل المفضل في ظل إضاءة حالمة.

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فوائد للقلب والمفاصل والعضلات
وعن مميزات هذا الاتجاه، أوضح كابتاين أن تمارين الكارديو المريحة تعمل على تسهيل ممارسة التمارين الرياضية بشكل كاف في الحياة اليومية، مشيراً إلى أن النشاط البدني منخفض الشدة يعمل على تحفيز الجهاز القلبي الوعائي، ويساعد على تليين المفاصل وتنشيط العضلات على نحو مريح ولطيف للغاية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد تمارين الكارديو المريحة سلاحاً فعالاً لمحاربة التوتر النفسي والأمراض المترتبة عليه.

 

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