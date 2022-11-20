متى تكون الشامات مقلقة ؟

الوكيل الإخباري-الشامات عبارة عن تكوينات جلدية صغيرة، داكنة عادةً، مشتقة من الخلايا التي تصبغ الجلد (الخلايا الصباغية).. معظم الناس لديهم شامات، لكن أنواعها قد تختلف.. إليكِ الفرقَ بين أنواع الشامات، ومتى تجب استشارة الطبيب بشأنها:



ما هي الشامات؟

معظم الناس لديهم شامات، ومع ذلك؛ فإن الميل إلى تطوير (أو عدم تطوير) الشامات غير النمطية، يكون وراثياً في بعض الأحيان.

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عندما يتغير شكل الشامة بشكل كبير، يجب أخذ خزعة منها؛ فهذا يجعل من الممكن الكشف عن سرطان الجلد المحتمَل (ورم خبيث في الجهاز الصبغي، يتطور من الخلايا الصباغية).



معظم الشامات حميدة؛ أيْ غير سرطانية، ولا تتطلب أيّ علاج معين.. ومع ذلك، إذا كانت تشكل مشكلة في الراحة أو الجمالية؛ فيمكن إزالتها بمشرط الطبيب، تحت التخدير الموضعي.



حجم الشامات يمكن أن يختلف؛ حيث قد تكون صغيرة أو كبيرة جداً، بقُطر 2.5 سم. كقاعدة عامة؛ فهي عادة ما تكون أقل من 1 سم.. كل شخص تقريباً لديه عدد قليل من الشامات، وبعض الأشخاص لديهم الكثير منها.. الأشخاص الذين تَزيد أعمارهم على الـ50 عاماً، لديهم خطر متزايد نسبياً للإصابة بسرطان الجلد، وهو ما يسمى الورم الخبيث.. هذا هو السبب في أنه يجب عليكِ مراقبة أيّة تغيّرات في الشامات، وفحصها بانتظام من قِبل الطبيب.



يمكن أن تكون مسطحة أو مرتفعة، ناعمة أو خشنة (تشبه الثآليل)، وأحياناً مغطاة بالشعر.. عادة ما تكون الشامات ذات لون اللحم أو الأصفر أو البني أو الأزرق الرمادي أو الأسود تقريباً.. قد تكون حمراء في البداية، ثم يغمقّ لونها في وقت لاحق.



تظهر الشامات عادةً في مرحلة الطفولة أو المراهقة.. يختلف حجمها باختلاف نموّ الجسم، ويمكن أن يتغير لونها.. يمكن العثور على الشامات في أيّ مكان في الجسم، وتتبع التغيّرات في مستويات الهرمونات لدى النساء.. هذا هو السبب في أنها تُغيّر لونها في بعض الأحيان أثناء الحمل.



لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، تتشكل الشامات عادةً في المناطق التي تتعرّض قليلاً لأشعة الشمس.





ما هي أنواع الشامات المختلفة؟



أنواع الشامات عديدة وعليك مراقبتها (المصدر: Pexels)

هناك العديد من أشكال الشامات المختلفة، نذكر منها:



- الإيفيليد Ephélide، له مظهر بني فاتح وردي اللون.. لا يمكنك الشعور به عند الجس، وحدوده واضحة للغاية.. بشكل عام، يطلق عليه "النمش"، وهو يظهر بشكل خاص على الوجه بعد التعرّض للشمس.



- اللانتيغو Lentigo، له مظهر بني غامق أو حتى أسود.. له حافة أنيقة، وتمكن رؤيتها في أيّ مكان على الجلد.. نحن لا نشعر به عند اللمس.. تظهر منذ الصغر على الوجه والظهر واليدين.



- الشامة المقببة هي الأكثر شهرة.. إنه عنصر مصطبغ صغير، في راحة، مع أو من دون شعر.. من الممكن خدشه بسهولة.



- تقع الشامة المصفوفة على جذر الظفر، تحت الجلد.. ثم تظهر على شكل شريط طولاني مصطبغ.



- الشامة المعنقة لها نفس مظهر الشامة المقببة، ومع ذلك، لها شكل ممدود مع طوق في القاعدة.



- هالة الوحمة Halo nævus: غالباً ما تكون هالة الوحمة مقلقة.. إنها شامة محاطة بمنطقة بيضاء متغيّرة اللون.. شائعة عند الشباب، ولكن حميدة، مظهرها الخاص يشير ببساطة إلى أن الشامة ستختفي في الأشهر القادمة، اختفاؤها لا يترك نُدبة.

- الشامة الثؤلولية: يعطي سطحها ملمساً خشناً.



- الشامة الزرقاء: يعطي عمق الصبغة مظهراً أزرق.

- الشامة العملاقة: هذا النوع موجود منذ الولادة، تشكل رقعة مصطبغة، أحياناً بالشعر، وتغطي منطقة من الجسم.. نادراً ما يتدهور المرض، ولكنه يتطلب إزالة جراحية عندما يكون ذلك ممكناً.. عليك أن تكوني يقظةً بشكل خاص.. الشامة ذات الحدود العادية واللون المتجانس والتي لا تمتد، ليست مشتبهاً بها مسبقاً.



- الشامة غير النمطية: يمكن أن يكون: حدُّها غير منتظم، متعدد الألوان (عدة ألوان)، امتداد حديث أو نزيف تلقائي.. يمكن أن تؤدي هذه الخصائص إلى الخوف من التحول إلى سرطان.. يمكن بعد ذلك التوصية بشدّة بالإزالة الجراحية.. هذا يساعد على التحكم في الطبيعة الدقيقة للشامة، هذه الإزالة تترك نُدبة.



متى يجب القلق بشأن الشامة؟

من الأفضل مراقبة الشامات عن كثَب.. في الواقع، إذا تطورت إحدى شاماتك في غضون أسابيع قليلة أو بضعة أشهر، وأصبحت غيرَ متماثلة، وتغيّر لونها، وأصبحت حوافها غير منتظمة، وأن قطرها أكبر من 6 مم، يجب عليك استشارة الطبيب بسرعة. لهذا، يمكنك تحديد موعد مع طبيب الأمراض الجلدية.



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