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الأحد، 05-09-2021 02:51 م

متى يمكن أن يكون تناول البطيخ خطيرا؟

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الوكيل الاخباري - أكد خبير التغذية الشهير ميخائيل غينزبورغ، أنه في بعض الحالات يكون تناول البطيخ خطيرا على جسم الإنسان، مثل وجود بعض الأمراض.

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وأشار الطبيب ميخائيل غينزبورغ في مقابلة، إلى أن الأطباء يحذرون من أن البطيخ هو طعام شهي مفضل في الصيف، لكن حلاوته يمكن أن يكون لها تأثير سيئ على جسم الإنسان. وفقا لما ذكره موقع "ميديك فوريوم".

وقال: "البطيخ يمكن أن يشكل خطرا على صحة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة أو أمراض الكلى أو تصلب الشرايين بسبب محتواه العالي من السكر".

وأوضح الطبيب أن لب البطيخ الناضج غني بالفركتوز، الذي يمكن أن يساهم امتصاصه في نمو الرواسب الدهنية والعمليات الالتهابية في الأوعية.


مع وضع ذلك في الاعتبار، حث المتخصص الروس على تناول البطيخ باعتدال فقط، وببطء، في قطع صغيرة جدًا. حيث لاحظ أن البطيخ يؤكل على الفور بكمية كبيرة (أكثر من 200 غرام).


وأكد: "بما في ذلك حمولة البطيخ من السوائل، التي هي أيضًا لا يبالي الكثيرون بها، وتسبب خطر ارتفاع الضغط".

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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