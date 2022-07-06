مخاطر الطقس الحار على مرضى القلب

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف تنطوي على مخاطر جسيمة لمرضى القلب؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بانهيار الدورة الدموية أو انخفاض ضغط الدم المفاجيء أو الإصابة بضربة حرارية مميتة.

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وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي استشارة الطبيب المعالج فور ملاحظة بعض الأعراض مثل الإنهاك وضعف التركيز والتقلصات العضلية واضطرابات نظم القلب.



وأضافت المؤسسة أن الطبيب المعالج يقوم حينئذ بمواءمة جرعات الأدوية وكذلك تحديد كمية السوائل المناسبة؛ نظراً لأن شرب السوائل بشكل زائد عن الحد يشكل خطراً على الأشخاص، الذين يعانون من قصور القلب.



ومن المهم أيضا إمداد الجسم بالبوتاسيوم على نحو كاف؛ نظراً لأهميته بالنسبة لوظيفة القلب وضبط ضغط الدم. وتتمثل المصادر الغذائية للبوتاسيوم في الموز والمشمش والخوخ.



وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على مرضى القلب تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة بصفة خاصة قدر الإمكان، وذلك لتجنب الإصابة بضربة حرارية تهدد الحياة.

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