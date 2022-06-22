كيف تواجه حرارة الصيف؟ نصائح لتجنب أضرار الموجة الحارة

الوكيل الإخباري - قال أندرياس ماتزراكيس إن حرارة الطقس خلال فصل الصيف تتسبب في فقدان الجسم للسوائل عبر التعرق، وهو ما يمكن مواجهته من خلال شرب السوائل على نحو كاف بمعدل يصل إلى 3 لترات يومياً.





وأضاف الخبير لدى هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن المشروبات المثالية تتمثل في المياه المعدنية والعصائر المخففة بالماء والشاي، كما أنه من المفيد تناول الخضروات والفواكة ، التي تمتاز بمحتواها العالي من الماء مثل الخيار والبطيخ.





وأشار ماتزراكيس إلى أن الجسم يفقد أيضاً الأملاح بفعل التعرق، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب، وهو ما يمكن مواجهته من خلال شرب المياه المعدنية الغنية بالصوديوم، وكذلك حساء اللحم أو حساء الخضروات.





وبشكل عام، ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس بقدر المستطاع؛ حيث ينبغي مثلاً ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في الصباح الباكر أو في المساء، مع مراعاة حماية الأجزاء المعرضة للشمس مثل الوجه والذراعين والقدمين بواسطة كريم واقي من الشمس ذي مُعامل حماية “SPF” عال لا يقل عن 50.

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