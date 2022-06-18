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السبت، 18-06-2022 12:55 م

نصائح وإرشادات للعناية بالبشرة

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الوكيل الإخباري -  على المرء معرفة أنواع البشرة وطرق العناية بها حتى يستطيع معرفة الطريقة المناسبة للمحافظة على نضارة بشرته، وضمان ظهوره بشكل أنيق وجذاب، كما أن عليه معرفة المستحضرات التي تؤثر على البشرة بشكل سلبي ليتجنب استخدامها أيضاً، ويُمكن التعرف على نوع بشرة الشخص بعد معرفة الخصائص المميزة لكل واحد من الأنواع بسهولة.

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في القائمة الآتية عدة من النصائح والإرشادات للعناية بالبشرة والمُحافظة على نضارتها:

 

- الحماية من الشمس: إن حماية البشرة من أشعة الشمس مُهمة لتقليل ظهور التجاعيد أو البقع مع التقدم في العمر إلى جانب الحد من بعض المشاكل الأخرى مثل الإصابة بسرطان الجلد؛ فإن الأشعة البنفسجية القادمة من الشمس تزيد من فرصة الإصابة بهذا النوع من السرطان، ويُمكن استخدام الواقيات المخصصة أو ارتداء الملابس الواقية لهذه الغاية.


- الابتعاد عن التدخين: يؤدي التدخين إلى ظهور البشرة وكأنها أكبر سناً مما هي عليه بالفعل، كما يُسهم في ظهور التجاعيد، وذلك لأن تدخين السجائر يتسبب بتضيق الأوعية الدموية الدقيقة في طبقات الجلد الخارجية، ويُسهم ذلك في انخفاض تدفق الدم وتبدوّ البشرة شاحبة، ويؤثر التدخين كذلك على الكولاجين والإيلاستين، ويزيد من خطورة سرطان الخلايا الحرشفية.


- التعامل مع البشرة بلطف: عند الرغبة بالمُحافظة على البشرة والعناية بها ينبغي على المرء اتباع أسلوب لطيف، وتجنب العنف مع البشرة، ومن ذلك: تقليل وقت الاستحمام، وترك استخدام أنواع الصابون القوية، والحلق بعناية كبيرة، وترطيب البشرة الجافة، وكذلك التربيت على البشرة بعد الاستحمام برفق أو تنشيفها بمنشفة مع إبقاء بعض الرطوبة عليها.


-تناول الطعام الصحي: لا بُد من اتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على نضارة البشرة، وينبغي أن يكون النظام غنياً بالماء؛ فإن شرب الكثير من الماء يُسهم في الحفاظ على رطوبة البشرة، وكذلك يجب تناول الكثير من الفواكه، والخضروات، والبروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة، وربما يساعد النظام الغذائي المناسب في التعامل مع حب الشباب.


- إدارة الإجهاد النفسي: ربما يؤدي الإجهاد النفسي الذي لا يُمكن التحكم فيه إلى جعل البشرة أكثر حساسية، كما أنه يزيد من خطورة ظهور حب الشباب أو الإصابة بمشاكل البشرة الأخرى، ولذلك فإنه من المُهم السيطرة على الإجهاد النفسي، واتخاذ الخطوات المناسبة مثل الحصول على القسط الكافي من النوم، وتخصيص وقت لممارسة الأنشطة التي يستمتع بها المرء.

 

بابونج

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