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الثلاثاء، 26-03-2024 01:30 م

مخاطر النوم لفترة طويلة في عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - قالت الدكتورة لاريسا أليكسييفا، إن النوم لفترة أطول في أيام عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى اختلال الروتين اليومي ويسبب مشكلات صحية مستقبلية.

وأوضحت أن الكثير من الأشخاص ينامون في أيام الأسبوع بعد منتصف الليل ويستيقظون في الصباح بفعل المنبه، وعندما يأتي عطلة نهاية الأسبوع يحاولون تعويض قلة النوم.

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وأشارت الدكتورة إلى أن هذا النمط يؤدي إلى اختلال في نظام النوم ويسبب مشكلات نفسية وجسدية.


وتوصي بأنه من الضروري أن يذهب الشخص للنوم مبكرًا لتعويض قلة النوم وعدم الانتظار حتى منتصف الليل.


وتنصح الدكتورة بتهيئة ظروف مناسبة للنوم الصحي، مثل استبعاد العوامل التي تعوق الحصول على نوم جيد، مثل التلفاز والهواتف الذكية والكمبيوتر والأجهزة المضيئة والضوضاء.

 

الكونسلتو 

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