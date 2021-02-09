الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

التربية لـ الوكيل : هذه محددات العودة للتعليم عن بُعد

وزارة الصناعة والتجارة للوكيل : فتح المزيد من القطاعات يعتمد على الوضع الوبائي

البنك المركزي : احذروا إعلانات القروض الوهمية - وثيقة

برنامج الوكيل يسلط الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه عودة الطلبة للمدارس

أسبوعان مصيريان في حياة الأردنيين

أسعار الذهب الثلاثاء 9/2/2021

تعليق دوام شعبة صفية في مدرسة بالمفرق

الإعلان عن سيناريو دوام الجامعات خلال أيام

وفيات الثلاثاء 9/2/2021

وزارة التربية والتعليم تتعامل مع العديد من الملاحظات

الثلاثاء، 09-02-2021 11:24 ص

مخاطر تأثير التوتر على الصحة!

tbl_articles_article_20070_1658884ee2-a0cc-4506-9407-a56e9ef68b2b


الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة أجراها موقع Opinion Way الأعراض التي يمكن أن تدل على المعاناة من التوتر الشديد والمزمن.

اضافة اعلان
 

وعدّد الموقع في هذا السياق علامات معروفة وأخرى لا يلاحظها الكثيرون، فذكر مثلاً اضطرابات النوم والاستيقاظ مرات عدة خلال الليلة الواحدة. كما أشار إلى أن التوتر قد يؤثر في البشرة إذ يسبّب ظهور حبّ الشباب الذي ينتج من إفراز البشرة لكمية زائدة من الزهم.


كذلك لفت الموقع إلى أن ذلك قد يؤدي إلى التساقط غير المبرر للشعر. وأوضح أن هذا يسبّب إفراز الجسم للسيتوكين، وهي خلايا التهابية يمكن أن تُحدث هذه المشكلة.


وفي السياق نفسه، رأت دراسة حديثة أن التوتر الدائم يؤدي إلى الشعور بألم الرأس غير واضح الأسباب، كما قد يسبّب التعب الشديد حتى في أوقات الراحة.

ويشير اتحاد أطباء القلب الفرنسي إلى أن التوتر والقلق يسبّبان هدراً كبيراً للطاقة، ما ينتج عنه الإحساس بالإرهاق. ومن الممكن أن تكون هذه المشكلة السبب في حدوث الانتفاخ المعوي والإمساك وعدم الشعور بالارتياح على مستوى الجهاز الهضمي.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_5_6_16_18_4_244

كيفية اكتشاف ارتفاع مستوى السكر في الدم بنفسك!

6113446-1920006156

أعراض وعلامات تدل على الاصابة بسرطان القولون!

1036710941_0_0_1920_1080_1200x0_80_0_1_c8b35bdad7deee3685ecdeb76771eb16

دراسة تكشف فوائد وآثار جانبية لشرب الشاي الأسود

فوائد عصير الجزر_0

فوائد مذهلة لشرب عصير الجزر يوميا

4aaff00a960277f3526d0b3ddaa6acc2

متلازمة التعب المزمن.. ما أسبابها وكيف يمكن التعامل معها؟

804

4 وصفات طبيعية لتفتيت حصوات المرارة

أخبار متعلقة
2020_9_19_17_19_42_769

هذا ما يحدث لجسمك دون استخدام وسادة أثناء النوم!

d-alalamtv-105-اخبار-سورية-شعورك-بالسقوط-أثنا-النوم-ليس-حلما-اعرف-سببه-العلمي

إليك أسباب شعورك بالسقوط أثناء النوم!

1612006231

العلماء يكشفون خطورة 'القاتل الصامت'

94b74bc6fdc95f97d20c2711bc7984a6

علامات تنذر بحدوث نوبة قلبية

47314-اسباب-نغزات-الصدر

علامة تحذير مقلقة في معدتك لاحتمال حدوث نوبة قلبية!

1035537795 (Custom)

تعرف على أسباب الشعور الدائم بالتعب والارهاق طوال الوقت