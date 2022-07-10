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الأحد، 10-07-2022 11:30 ص

مخاطر تناول الحلوى على طفلك في العيد

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الوكيل الإخباري - اعتاد الكثير من الآباء على إعطاء أطفالهم الكعك أو الحلوى السكرية الأخرى في العيد والسماح لهم بتناول ما طاب ولاذ بدون مراقبة الكميات المأخوذة خلال أيام العيد، يشكل هذا مصدرًا للقلق إذا كان الطفل يتناوله بكثرة حيث توجد أدلة على أن الإفراط في السكر قد يكون ضارًا جدّا على صحة الطفل ويعرّض الأطفال الى مشاكل صحيّة وخيمة لذا يجب الاعتدال وعدم الإسراف في تناولها .

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أضرار تناول الأطفال الحلوى بكثرة في العيد

1_ إنّ الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كمية عالية من السُّكريات المُضافة تحتوي على سُعرات حرارية Calories إضافية وقد تحتوي على القليل من العناصر الغذائية Nutrients. الكثير من الأطعمة السُّكرية والمشروبات الحلوة تُساعد الأطفال في الشُّعور بالشبع ويترك مساحة أقل للأطعمة الصحيّة.

2_يمكن أن يؤدي تناول الأطفال السكر الزائد في العيد أيضًا إلى تسوس الأسنان إذا لم ينظف الأطفال أسنانهم بانتظام. غالبًا ما يُلام السكر على المشكلات السلوكية وفرط النشاط لدى الأطفال أيضّا.

3_الرغبة الشديدة عند الأطفال في تناول الأطعمة السكرية هي إدمان وقد ثبت أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تعمل على تنشيط المسار في الدماغ عن طريق إطلاق الدوبامين على عكس الأدوية التي تسبب الإدمان عند الأطفال.

4_الانتفاخ غير المبرر، تنتج البكتيريا والخميرة الأقل جاذبية غازات عندما تخمر الطعام غير المهضوم في القولون. تحب البكتيريا السيئة بشكل خاص تناول السكريات في حين لا يُعتقد أنّ البكتيريا المفيدة التي تحب الخضار إنتاج أي غاز. يمكن أن يؤدي إفراط تناول الطفل من هذه الحلويات في العيد الى إنتاج الغازات والألم بعد تناول الطعام والانتفاخ غير المريح وانتفاخ البطن.

5_ضعف جهاز المناعة عند الطفل سببه الإكثار من تناول الحلويات من كعك ومعمول في أيام العيد، إن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر سيغذي البكتيريا والخميرة الأقل جاذبية وبالتالي يؤثر على مدى عمل الجهاز المناعي بشكل جيد.

6_ يسبب لطفلك الأرق ، يمكن أن يؤدي تناول طفلك الأطعمة السكرية في وقت متأخر من الليل إلى اندفاع في الطاقة في الوقت الذي يجب أن نركز فيه على إبطاء وتجهيز جسمه للراحة. يتم إنتاج السيروتونين إلى حد كبير في القناة الهضمية وهو ضروري لإنتاج الميلاتونين هرمون “الاسترخاء” وهو ضروري للمساعدة على نوم جيد في الليل.

7_ يؤدي تناول الحلويات بكثرة الى تعريض طفلك لزيادة الوزن والسمنة، الجلوكوز هو مصدر رئيسي للطاقة Energy للجسم و لكن إذا لم يتم استخدامه على الفور كطاقة فإن الجسم يخزن الفائض على شكل دهون.

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