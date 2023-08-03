مخاطر عدم غسل ملاءة السرير بانتظام

الوكيل الإخباري- عدم غسل الملاءات بشكل منتظم يعرضك للفطريات والبكتيريا والحشرات الصغيرة والغبار، وغيرها من الأشياء الموجودة على الملاءات، مثل إفرازات الجسم والعرق وخلايا الجلد الميتة، التي يمكن أن تتسبب في إصابتك بالعديد من الأمراض الجلدية، والربو وحساسية الجهاز التنفسي.



نستعرض في السطور التالية، مخاطر عدم غسل ملاءات السرير بشكل منتظم، وفقا لما نشره موقع "health line".



المخاطر الصحية لعدم غسل ملاءات السرير بانتظام

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عندما تكون ملاءة السرير غير نظيفة، فإنها تجذب مجموعة متنوعة من الطفيليات، وتشمل هذه الطفيليات ما يلي:

1- الغبار.

2- الفطريات.

3- البكتيريا.

4- بق الفراش.



وتؤدي هذه الملوثات إلى مخاطر صحية وتعرض الأشخاص للخطر، و فيما يلي أهم المخاطر التي يجب أن تعرفها:



- بشرة غير صحية

البشرة تتلامس مباشرة مع ملاءات الأسرة وأغطية الوسائد والألحفة كل ليلة، وبالتالي فإن المخاطر المختبئة في الألياف تؤثر على البشرة أولًا.



ويمكن أن تسبب البكتيريا الموجودة على الكتان ظهور البثور والرؤوس البيضاء والتهاب الجلد والحكة الشديدة، ويمكن أن تسبب أيضًا مشاكل جلدية مثل حب الشباب أو الأكزيما أو تفاقم الحالات الحالية.



كما أن البكتيريا، بق الفراش كلها مسؤولة عن التأثير على صحةالبشرة والجلد، ويمكن أن تترك اللدغات الناتجة عن بق الفراش ندوبًا قد تكون مؤلمة.



- الالتهابات الفطرية والبكتيرية

النوم على ملاءات متسخة يشكل خطر على الجلد الإصابة بعدوى فطرية وبكتيرية

كشفت دراسة أجرتها Amerisleep أن الملاءات التي لم يتم غسلها لمدة أسبوع تحتوي على 24631 بكتيريا أكثر من مقابض أبواب الحمامات، وتسبب هذه البكتيريا في ظهور الآفات الجلدية والالتهاب الرئوي والإصابة بالعديد من الالتهابات الفطرية والبكتيرية، ويمكن أن تؤدي هذه الالتهابات إلى طفح جلدي وحكة شديدة وتترك ندبات على الجسم.



- الحساسية ومشاكل التنفس

تشير الدراسات إلى أن الغبار هو السبب الرئيسي لحساسية الجهاز التنفسي، وتساهم البكتيريا أيضًا في مضاعفة أعراض الحساسية.



ويمكن أن يؤدي النوم على ملاءات متسخة إلى عطس شديد، وقد يؤدي إلى الإصابة بالربو.



ويمكن أن يتعرض الأطفال الذين ينامون في مثل هذه البيئات لخطر تنشيط الحساسية ومشاكل التنفس التي لم يتم التغلب عليها من قبل.

وتؤثر مشاكل التنفس الناتجة عن ظروف النوم غير الصحية على حياة الفرد بشكل عام.



- التوتر والبارانويا

إلى جانب التأثير على الصحة الجسدية، يمكن أن تؤثر الملاءات غير النظيفة وأغطية الوسائد والألحف أيضًا على الصحة النفسية والعقلية، ويمكن أن تسبب بيئات النوم غير المريحة، خاصة تلك التي بها بق الفراش إجهادًا كبيرًا وتهيجًا، ويمكن أن تؤدي هذه المشكلات إلى عدم الانتباه في المدرسة أو العمل والإرهاق.



- الأرق واضطرابات النوم

تشير الدراسات إلى أن الأرق واضطرابات النوم الأخرى يمكن أن يكون سببه العفن والبكتيريا وحتى بق الفراش الذي تأوي الملاءات المتسخة.



ويؤدي بق الفراش إلى انقطاع النوم باستمرار أو الشعور بعدم ارتياح بشكل عام، يمكن أن يؤثر ذلك على دورة نوم الجسم، كما أن النوم غير المنتظم يسبب التوتر ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد تؤثر على العقل والجسم.



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