3 خطوات ناجحة للإقلاع عن التدخين

الوكيل الإخباري- أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية على أهمية الإقلاع عن التدخين اليوم قبل الغد، وذلك لتجنب مخاطره الجسيمة على الصحة، حيث إنه على سبيل المثال يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الفم والحلق.



طقوس جديدة

وأوضح المركز الألماني أنه يمكن الإقلاع عن التدخين من خلال اتخاذ بعض التدابير المفيدة، أبرزها اتباع طقوس جديدة في المواقف، التي يلجأ فيها المرء إلى السيجارة.

اضافة اعلان



فعلى سبيل المثال يمكن في مواقف التوتر النفسي اللجوء إلى ممارسة تمارين التنفس أو الرياضة أو تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل بدلاً من التدخين.



وبعد تناول الطعام يمكن التنزه حول المنزل بدلاً من التدخين. وفي المواقف، التي يتعين فيها على المرء الانتظار لفترة زمنية طويلة، يمكن قضاء الوقت في تصفح الصور ومقاطع الفيديو على الهاتف الذكي بدلاً من اللجوء إلى السيجارة.



بدائل النيكوتين

وأضاف المركز الاتحادي أنه يمكن مواجهة أعراض الانسحاب المتمثلة في القلق والتوتر وضعف التركيز من خلال اللجوء إلى بدائل النيكوتين، مثل العلكة وأقراص الاستحلاب واللصقات.



ويمتاز تأثير العلكة وأقراص الاستحلاب بأنه أسرع من تأثير اللصقات، في حين أن اللصقات تحافظ على ثبات مستوى النيكوتين، مما يساعد على تجنب أعراض الانسحاب المفاجئة.



وأشار المركز إلى إمكانية الجمع بين بدائل النيكوتين لتحقيق المزيد من الفعالية.

24