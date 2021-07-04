الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صرف رواتب متقاعدي الضمان مباشرة قبل عيد الأضحى

احتراق 800 م من مصنع تغليف في إربد ولا تزال عملية الإخماد قائمة

الأردن توقع اتفاقية تعاون أمني مع قطر

تنويه حول تعطل شاحنة على مخرج نفق المدينة الطبية

الحكومة تؤكد على أن صرف الرواتب قبل العيد

الخصاونة يشدد على ضرورة الإسراع بإقرار نظام الفوترة الوطني

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

بعد 27 عاماً من الانتظار ديوان الخدمة يدعوها للتعيين

إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة من سورية

عاجل

احتراق 800 م من مصنع تغليف في إربد ولا تزال عملية الإخماد قائمة

الأحد، 04-07-2021 03:25 م

مرض التوحد لدى الأطفال أهم أسبابه وطرق علاجه

127-195432-causes-autism-children-treatment_700x400


الوكيل الإخباري - يُعد التوحد من الأمراض المتعلقة بالجهاز العصبي فهو إعاقة بنمو الطفل نتيجة حدوث اضطرابات في الجهاز العصبي مما يؤدي إلى التأثير على وظائف المخ، وتظهر أعراض التوحد خلال أول ثلاث سنوات من عمر الطفل.

اضافة اعلان

أنواع مرض التوحد:


التوحد الكلاسيكي: 
وهو ظهور خلل في التواصل الكلامي ويتصرف الطفل تصرفات طبيعية متكررة.


متلازمة إسرجر: 
هو نوع من أنواع التوحد فيه يعاني من خلل استخدام الكلام في التعامل مع الآخرين بالرغم من ذكائهم الشديد وتمكنهم من اكتساب المفردات اللغوية، وأيضاً لا يرغبون في اللقاءات بالناس ولا الدخول المباشر للمجتمع.


-الانحلال الطفولي:
تظهر هذه الحالة من سن سنتين. وتبدأ في التدهور بشكل سريع مع الوقت حيث يبدأ الطفل في فقد مهاراته التي تعلمها ويتصرف بطريقة عدوانية، ومن الممكن أن يعاني من نوبات الغضب التي تصيب المتوحدين.

 

أعراض مرض التوحد:

1- تظهر أعراض التوحد في سن الرضاعة غالباً ويظهر عليهم فقدان المهارات اللغوية ويصبحوا منغلقين على أنفسهم وعدائيين.
2- من الممكن إصابة الطفل بالتوحد نتيجة لإصابة أحد أفراد عائلته به.
3- يظهر مرض التوحد لدى الطفل إذا كان عمر الأب أكثر من 40 سنة.
4- إثبات مدارس الطب النفسي مؤخراً أن الأغذية التي تحتوي على السكريات تعمل على ظهور بعض السلوكيات العصبية مثل: مرض النشاط الزائد الذي يضع الطفل في كثير من المشاكل.
5- إصابة الطفل ببعض مشاكل الجهاز الهضمي من الممكن أن يؤدي إلى ظهور مرض التوحد.

 

طرق العلاج من مرض التوحد:
1 -استخدام الأدوية التي تعمل على علاج الخلايا العصبية ومحاولة تخفيفها والسيطرة عليها.
2 -تعليم الطفل في مدارس خاصة بالتوحد حيث يتم معاملتهم بطريقة خاصة تجعلهم قادرين على التعامل مع غيرهم. والتجاوب مع الأطفال الآخرين والمشاركة مع العالم المُحيط بهم وأيضاً الاستجابة للمؤثرات الصوتية والمرئية المحيطة بهم كلها.
3-يجب على الوالدين علاج مشكلة النطق عند الأطفال وتعليمهم كيفية الكلام بشكل سليم. وتشجعيهم على التحدث مع الآخرين ومشاركتهم.
4 -من الممكن أن يستجيب الأطفال للطب البديل.

 

 

المصدر - مجلة حياتك 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock-1288437914-1170x600

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الملصقات الغذائية عن طريق الخطأ

liver-disease-covid

ثلاثة تغيرات جلدية تشير إلى تليف الكبد

7548881-276482381

نصائح لرشاقتك وخسارة الوزن الزائد بعد الأربعين

istockphoto-90676769-612x612

تحذير .. علامة على الوجه تدل على نقص فيتامين B12

7 حلول سهلة تساعد على علاج الحازوقة المستمرة_0

للتخلص من الحازوقة اليك هذه الطرق

image

صمغ البامية فوائده الصحية لا تُعد ولا تحصى

أخبار متعلقة
0de3064a-dc99-431c-a499-dcd4ffe96011

بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد

thumbnail_cbd250e4-a08f-445f-9a00-69b86d401d33-690-0000001b7e3317c5

اعراض واسباب الإكزيما عند الأطفال

kADMK

7 فوائد مذهلة لشرب الماء في الصباح

اضطراب-جوي

مخاطر محتملة للمشي تحت المطر.. قد تتفاقم الأمراض المزمنة!

اعراض-سرطان-المخ-عند-الأطفال

الأعراض الرئيسية لمرض السرطان لدى الأطفال

123985-2

أمراض تنقلها القطط إلى الإنسان