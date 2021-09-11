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السبت، 11-09-2021 09:43 ص

مرض نفسي يسبب القيء المستمر

مرض


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، عن سبب نفسي وراء القيء المستمر، مؤكداً وجود علاقة بين هذا العرض الصحي والحالة المزاجية.

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وقال موافي، خلال لقائه أمس على قناة «صدى البلد»، إنه في حالة سلامة البنكرياس وعدم إصابته بالالتهابات ربما يكون سبب القيء المستمر مرضاً نفسياً.
وأضاف أن المرض النفسي يأتي لمختلف الأشخاص في مراحل عمرية متفاوتة، ويتسبب في الكثير من الأعراض أحدها القيء.


وأوضح أن التهاب البنكرياس قد يكون أيضاً سبباً في القيء المستمر، مشيراً إلى ضرورة أنه يتم فحصه أولاً عن طريق الأشعة المقطعية أو الموجات الصوتية بالمنظار.


ولفت إلى أن البنكرياس عضو يوجد خلف المعدة في الجزء العلوي من البطن، وأحياناً لا يُرى عند إجراء الفحوص الطبية، لذا كانت الموجات الصوتية بالمنظار الحل الأمثل لتشخيصه.


وذكر أنه عند التأكد من سلامة البنكرياس يجب التوجه إلى طبيب نفسي، لكن ليس بالضرورة أن يكون سوء الحالة النفسية مرضاً عقلياً.

 

البيان


 




 

 


 

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