مسببات وأعراض التهاب المريء التحسسي لدى الأطفال

الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن التهاب المريء التحسسي لدى الأطفال غالبا ما يصاحب أمراض الحساسية مثل التهاب الأنف التحسسي، أو الربو التحسسي أو الاكزيما.



وأوضحت الرابطة أن أعراض هذا الالتهاب

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-صعوبة في بلع الطعام الصلب والجاف

-ألم خلف عظم القص

-الإحساس بالحرقان في المريء

-آلام البطن، والقيء، والإسهال، وفقدان الوزن.

أكثر مسببات التهاب المريء التحسسي





حليب البقر، والبيض، وفول الصويا، والفول السوداني، والمأكولات البحرية، ودقيق القمح، ويشتبه في أن الأسباب الجينية مسؤولة جزئياً عن هذا التحسس أيضاً





ويساعد تجنب مسببات الحساسية أولا في تخفيف الأعراض

وعلى الوالدين تقديم الأطعمة اللبنية والسائلة لتسهيل البلع لدى الأطفالوبعد بضعة أسابيع يقرر الطبيب إذا كان بإمكان الطفل العودة ببطء إلى نظام غذائي مختلط عادي.وفي بعض الأحيان، يصف طبيب الأطفال أيضاً الستيرويدات القشرية لمنع النسيج الندبي من التطور في المريء.

24- د ب أ

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