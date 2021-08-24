الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

إعفاء صغار المزارعين من تقديم دراسات الجدوى من مكاتب متخصصة

السعودية تمتلك ثروة بقيمة 1.3 تريليون دولار في باطن الأرض

لجنة الاوبئة : أرقام اصابات ووفيات كورونا غير مقلقة

شريم: المرأة الأردنية حظيت باهتمام مباشر من القيادة الهاشمية

مشتركة الأعيان تبحث قضايا العمل والبطالة

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تعويض عامل 136 ألف دولار عن إصابة عمل في الإمارات

شركس : دراسة المناعة المجتمعية لتحديد نسبة الاشخاص الواجب تطعيمهم

مناطق تعاني من انقطاع بالمياه في المملكة

الحزن يخيم على العقبة بعد وفاة عامل خلال عمله

الثلاثاء، 24-08-2021 02:48 م

مسببات وأعراض التهاب المريء التحسسي لدى الأطفال

202182414859405S8


الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن التهاب المريء التحسسي لدى الأطفال غالبا ما يصاحب أمراض الحساسية مثل التهاب الأنف التحسسي، أو الربو التحسسي أو الاكزيما.

وأوضحت الرابطة أن أعراض هذا الالتهاب

اضافة اعلان

-صعوبة في بلع الطعام الصلب والجاف

-ألم خلف عظم القص

-الإحساس بالحرقان في المريء

-آلام البطن، والقيء، والإسهال، وفقدان الوزن.

 

أكثر مسببات التهاب المريء التحسسي



حليب البقر، والبيض، وفول الصويا، والفول السوداني، والمأكولات البحرية، ودقيق القمح، ويشتبه في أن الأسباب الجينية مسؤولة جزئياً عن هذا التحسس أيضاً



ويساعد تجنب مسببات الحساسية أولا في تخفيف الأعراض

 



وعلى الوالدين تقديم الأطعمة اللبنية والسائلة لتسهيل البلع لدى الأطفالوبعد بضعة أسابيع يقرر الطبيب إذا كان بإمكان الطفل العودة ببطء إلى نظام غذائي مختلط عادي.وفي بعض الأحيان، يصف طبيب الأطفال أيضاً الستيرويدات القشرية لمنع النسيج الندبي من التطور في المريء.

 

 

24- د ب أ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
TxXH761Bk9lqbzZqEQCDQ1CeZyIvukEvsjtcuyMK

فوائد تناول زبيب

eating-in-bed

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت عشاءك مباشرة قبل النوم؟

a-man-sat-at-a-computer-desk-and-experiencing-vitamin-d-deficiency-because-he-spends-too-long-indoors

3 علامات على انخفاض 'فيتامين د' لديك بشكل خطير

1004637

نبات عشبي يتفوق على غيره في خفض مستوى ضغط الدم

pineapple-759

6 فوائد مذهلة للأناناس.. أحرص على تناوله

steel-cut-oats-vs-rolled-oats-CAT

دراسة تحذر من تناول الشوفان يوميا رغم فوائده الغذائية

أخبار متعلقة
1140-woman-eating-yogurt

200 غرام من الزبادي و50 غرام من الجبن يومياً للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب -دراسة

tbl_articles_article_21304_527caeaa78-0207-49b3-ab2c-70e13d5957b0

العلماء يكتشفون أفضل حمية لمن يعاني من السكري والسمنة

sleeping

التيبس الصباحي ما أسبابه وهل هو مؤشر خطير ..خبراء العلاج الطبيعي يردون

WhatsApp Image 2021-08-19 at 11.53.19 PM

منها حكة في فروة الرأس .. 6علامات غير عادية لسرطان الجلد -صور

2020_7_27_2_22_28_579

50سم يلزم بعد العين عن الشاشة .. نصائح لحماية العين في العمل المكتبي

766x415_THUMBNAIL_Can_Diabetics_Donate_Blood

لتنقذ حياة المرضى.. اليك شروط التبرع ببلازما الدم