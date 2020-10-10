مشروبات عشبية لتحسين الهضم .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ بعد تناول وجبة دسمة، يزداد الشعور بامتلاء المعدة، حتى يقوم الجسم بهضم هذا الطعام، ولذلك ينصح بتناول بعض المشروبات التي تساعد في تسهيل عملية الهضم وخاصةً في المساء ،تعرف على أبرز المشروبات العشبية التي تحسن عملية الهضم:
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1- الكمبوتشا
يُعد الكمبوتشا من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على البروبيوتيك، وهو نوع من المكملات الغذائية التي تحقق التوازن البكتيري داخل الأمعاء، وبالتالي الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي، ومن الأفضل تناوله بعد الأكل بنصف ساعة.
2- شاي الزنجبيل
هو أحد المشروبات الدافئة التي ينصح بتناولها قبل أو أثناء الوجبات الدسمة، لأنه يحفز من تدفق اللعاب، وإنتاج العصارة الصفراوية، ما يسهم في هضم الطعام.
3- الليمون
يستخدم في الطب الصيني لتهدئة آلام المعدة، ومشكلات الجهاز الهضمي، بفضل احتوائه على أحد مضادات الأكسدة، وهو مشروبًا مثاليًا بعد تناول وجبة العشاء أو قبل الخلود للنوم.
4- شاي النعناع
يحتوي النعناع على مركبات كيميائية تقلل من تشنج المعدة، كما يساعد على هضم الطعام، لذا يفضل شرب شاي النعناع بعد تناول وجبة دسمة.
5- شاي الشمر
يساعد شاي الشمر على حركة المعدة بشكل طبيعي، لذا يفضل تناوله عند الإصابة بالإمساك أو الانتفاخ.
6- القهوة
تعمل القهوة كمنشط طبيعي للجهاز الهضمي، وتسهل من حركة الطعام داخل الأمعاء؛ لذا تعتبر القهوة ملينًا طبيعيًا، لكن يفضل تناول كوب واحد فقط في الصباح.
7- الماء
يدخل الماء في تكوين كل خلية مبطنة للجهاز الهضمي، وبالتالي يسهل من مرور الطعام داخل الأمعاء، وينصح بتناول الماء كل نصف ساعة، بحيث يتم تناول 2 لتر يوميًا.
المصدر : الصحراء
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