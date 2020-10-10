السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح من رئاسة الوزراء حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

عجلون: اخماد حريق محل تجاري

متى ينتهي حظر التجول الشامل بالاردن ؟

السيطرة على حريق اندلع في إربد

صحة إربد للوكيل: تكثيف عمل التقصي الوبائي بالمحافظة

‫تصريحات حول انتقال كورونا بالاردن تُلهب مواقع التواصل الإجتماعي

مدير الطب الشرعي يكشف تفاصيل وفاة ابن عمه بكورونا

43 إصابة جديدة بالفيروس في معان والمفرق

المطعوم الرباعي يصل المملكة خلال يومين وهذا سعره

جامعة اليرموك توضح حول قبولات كلية الطب




السبت، 10-10-2020 02:58 م

مشروبات عشبية لتحسين الهضم .. تعرف عليها

2020_10_9_19_5_38_416


الوكيل الإخباري _ بعد تناول وجبة دسمة، يزداد الشعور بامتلاء المعدة، حتى يقوم الجسم بهضم هذا الطعام، ولذلك ينصح بتناول بعض المشروبات التي تساعد في تسهيل عملية الهضم وخاصةً في المساء ،تعرف على أبرز المشروبات العشبية التي تحسن عملية الهضم:

اضافة اعلان
 

1- الكمبوتشا
يُعد الكمبوتشا من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على البروبيوتيك، وهو نوع من المكملات الغذائية التي تحقق التوازن البكتيري داخل الأمعاء، وبالتالي الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي، ومن الأفضل تناوله بعد الأكل بنصف ساعة.


2- شاي الزنجبيل
هو أحد المشروبات الدافئة التي ينصح بتناولها قبل أو أثناء الوجبات الدسمة، لأنه يحفز من تدفق اللعاب، وإنتاج العصارة الصفراوية، ما يسهم في هضم الطعام.

3- الليمون
يستخدم في الطب الصيني لتهدئة آلام المعدة، ومشكلات الجهاز الهضمي، بفضل احتوائه على أحد مضادات الأكسدة، وهو مشروبًا مثاليًا بعد تناول وجبة العشاء أو قبل الخلود للنوم.

4- شاي النعناع
يحتوي النعناع على مركبات كيميائية تقلل من تشنج المعدة، كما يساعد على هضم الطعام، لذا يفضل شرب شاي النعناع بعد تناول وجبة دسمة.


5- شاي الشمر
يساعد شاي الشمر على حركة المعدة بشكل طبيعي، لذا يفضل تناوله عند الإصابة بالإمساك أو الانتفاخ.


6- القهوة
تعمل القهوة كمنشط طبيعي للجهاز الهضمي، وتسهل من حركة الطعام داخل الأمعاء؛ لذا تعتبر القهوة ملينًا طبيعيًا، لكن يفضل تناول كوب واحد فقط في الصباح.

7- الماء
يدخل الماء في تكوين كل خلية مبطنة للجهاز الهضمي، وبالتالي يسهل من مرور الطعام داخل الأمعاء، وينصح بتناول الماء كل نصف ساعة، بحيث يتم تناول 2 لتر يوميًا.

المصدر : الصحراء

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000

ما خطورة مشكلات الغدة الدرقية؟

IMG_5169

الكشف عن خطر تناول القهوة على معدة فارغة

man_shower-732x549-thumbnail.20180510181534629-732x549

الأطباء يحذرون من غسل الوجه خلال الاستحمام

pollution

تحذير .. تلوث الهواء يسبب أضرارا عصبية خطيرة للأطفال واليافعين

tbl_articles_article_20040_69d4e4b12c-923f-4608-a055-6dd392d5ae5d

عوامل ترفع خطر النزيف بعد استئصال اللوزتين

مرض-السكري

10 علامات تنذر بالإصابة بمرض السكري

أخبار متعلقة
Dry_hands_2018

أطعمة ومشروبات شائعة تسبب الجفاف !

learn-origin-hibiscus-characteristics-many-benefits

5 فوائد لـ الكركديه البارد.. لن تتخلى عنه في ثلاجتك

78-133240-water-lemon-magical-combination-multiple-benefits_700x400

تحذير من خطر شرب ماء الليمون !

teaw

لا تغلي الماء جيدا .. الطريقة الصحيحة لعمل الشاي

عرق السوس

فوائد تناول شراب السوس يوميا

6-17

مشروبات تساعدك في الإقلاع عن التدخين