مشروبات عشبية لتحسين الهضم .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ بعد تناول وجبة دسمة، يزداد الشعور بامتلاء المعدة، حتى يقوم الجسم بهضم هذا الطعام، ولذلك ينصح بتناول بعض المشروبات التي تساعد في تسهيل عملية الهضم وخاصةً في المساء ،تعرف على أبرز المشروبات العشبية التي تحسن عملية الهضم:

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1- الكمبوتشا

يُعد الكمبوتشا من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على البروبيوتيك، وهو نوع من المكملات الغذائية التي تحقق التوازن البكتيري داخل الأمعاء، وبالتالي الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي، ومن الأفضل تناوله بعد الأكل بنصف ساعة.







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