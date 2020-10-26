مشكلة تشنّج الساقين الشائعة.. أسبابها وطرق علاجها

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الاشخاص حول العالم بين الحين والآخر من تشنّج الساقين وقد لا يهتم البعض لهذه المشكلة رغم الشعور بالانزعاج، لكن عليك العلم بأن هذا يمكن أن يدل على أن جسمك يعاني نقصاً ما، فربما ينتج هذا من تراجع في مستوى الرطوبة وهو ما يتفاقم في أيام الحر ومع ممارسة التمارين الرياضية المكثّّفة والتعرّق وعدم شرب كمية كافية من الماء.

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كذلك قد تدل هذه الحالة على أن الجسم يعاني نقصاً في بعض المعادن، وخصوصاً الصوديوم والكالسيوم والمغنزيوم والبوتاسيوم، مما قد يسبّب الشعور بتشنّج الساقين.

حيث يمكن الحد من هذا الشعور بتناول المشروبات المخصّصة للرياضيين أو الموز او البطاطا الحلوة أو السبانخ أو الزبادي غير المحلّى أو المكسّرات النيئة.



ومن الضروري ايضا في هذه الحالة إلقاء نظرة على حقيبة الأدوية، لأن تلك المدرِّة للبول تؤدي الى حدوث التشنّجات، بسبب انخفاض مستوى الأملاح المعدنية في الجسم، لذا يجب مراجعة الطبيب الاختصاصي لإيجاد الحل.



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