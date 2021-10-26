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الثلاثاء، 26-10-2021 04:07 م

مطاعيم الاطفال تجدي نفعا مع هذه الامراض

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الوكيل الإخباري - تُعد المطاعيم التي تُعطى للأطفال وسيلة لخلق مناعة تجاه بعض الأمراض التي من الممكن أن تصيبهم، والجراثيم المسُبّبة للأمراض مختلفة باختلاف المرض، فمن الممكن أن تكون فيروسََا مثل فيروس الحصبة، أو بكتيريا مثل المكورة الرئوية ويأتي دور المطعوم بتحفيز الجهاز المناعي لخلق رد فعل مشابه لما قد يحدث في حالة الإصابة بالعدوى، ويتم ذلك عن طريق استخدام كمية قليلة من الجرثومة المُسبّبة للمرض وذلك بعد إضعافها أو قتلها، حيث إن الجهاز المناعي يتصدّى لهذه العدوى ويتذكر الجرثومة لمحاربتها مستقبلََا في حال دخولها إلى الجسم.

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الأمراض التي تُغطى بالتطعيمات :

 

شلل الأطفال: ينتقل هذا الفيروس من شخص إلى آخر، ومن الممكن أن يهاجم الدماغ والحبل الشوكي للشخص المصاب مسببََا الشلل.


الكزاز‏: يتسبب بشد عضلي مؤلم جدََا وتيبّس في عضلات الحنك، ومن الممكن أن يؤدي الى الوفاة.


الإنفلونزا: وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي سببه فيروسي، وهو يؤثر في الأنف، والحلق، والرئتين.


المستدمية النزلية النوع "ب": يُلحق هذا المرض أضرارًا جسيمة بالجهاز المناعي للطفل، كما قد يسبب ضررًا للدماغ، وضعفًا بالسمع، وقد يؤدي أيضََا للوفاة.


السعال الديكي: يُسبّب هذا المرض سعالََا مؤذياََ غير مسيطر عليه، والذي غالبََا يؤدّي لصعوبة بالتنفس.


مرض المكوّرة الرئوية: يُسبّب هذا المرض عدوى في الأذن والجيوب الأنفية، والتهاب رئوي، وقد يُسبب التهاب السحايا، مما يجعله خطيرََا جدََا على صحّة الأطفال.


الفيروس العجلي: غالبََا ما يُصيب الأطفال الرُّضع والصغار بالسن، ويُعدّ هذا الفيروس مُعديََا، فبعد دخوله إلى الجسم تظهر أعراضه على هيئة إسهال شديد غالبََا يرافقه تقيؤ وحمى وألم في منطقة البطن.


النكاف: ما يُعرف به هذا المرض تأثيره في الغدد اللّعابية، مما يؤدّي لبروز وانتفاخ في الخدّين وتوّرم في منطقة الفك.


جدري الماء: (بالانجليزية: Chickenpox) يُسبّب هذا المرض طفحًا جلديًا على هيئة بثور، ويشعر المصاب بحكة في موقع هذه البثور، كما يؤدي أيضََا الى حدوث حمّى.


الخُنّاق: يتسبّب هذا المرض بتكوين غشاء ملتصق في الحلق أو الجزء الخلفي من الأنف، والذي يجعل عملية البلع أو التنّفس صعبة.


التهاب الكبد الوبائي أ:  وهو عدوى ناجمة عن فيروس يُصيب الكبد، مما يُحدث التهابًا بالكبد وضعف قدرته على القيام بوظائفه.


التهاب الكبد الوبائي ب: وهو عدوى فيروسية تصيب الكبد وتؤدي لحدوث مرض مزمن وحادِِّ أيضََا.


الحصبة الألمانية: وهي مرضٌ نادر يسبّب طفحًا جلديََا، ويظهر على شكل بقع جلدية حمراء أو زهرية اللون.


الحصبة: وهي عدوى فيروسية مُعدية تُسبّب حمى وطفحًا جلديََا.


مطاعيم أخرى: توجد مطاعيم أخرى من الممكن أن يُوصَى بها للأطفال الأكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى غير التي سبق بيانها.

 

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