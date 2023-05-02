معلومات صادمة وآثار جانبية غير متوقعة للأطعمة المجمدة

الوكيل الإخباري- هل تعلمين أن البطاطا المقلية المجمدة المفضلة لديكِ، يمكن أن يكون لها العديد من الآثار غير الصحية على الجسم؟ يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المجمدة إلى أمراض القلب والسكري، وحتى تدمير خلايا الجسم، وإلحاق الضرر بها، لذلك عليكِ معرفة المخاطر الصحية المحتملة، والآثار السيئة لاستهلاك الأطعمة المجمدة؟

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الآثار الجانبية للأغذية المجمدة:



1 . مرض السكري:

تستخدم النشا للحفاظ على الأطعمة المجمدة طازجة، وتضيف النشا أيضاً الطعم والملمس إلى الطعام، لكن هذه النشا هي في الأساس بوليمر (سلسلة جلوكوز) من الجلوكوز.



يحول جسمكِ هذا الجلوكوز إلى سكر قبل هضمه، وعلى الرغم من أن عدم تناول أي جلوكوز أمر محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على فائض من الجلوكوز أمر سيئ أيضاً لجسمكِ.



ويمكن أن يزيد السكر الزائد خطر الإصابة بمرض السكري، مع التسبب أيضاً في تلف أنسجة جسمكِ. إذا كان لديكِ استعداد لمرض السكري أو مرض وراثي في أسرتكِ، فقد ترغبين في تجنب إغراء تناول الطعام المجمد.



2 . مرض القلب:

هذا خطر صحي آخر مرتبط بالأطعمة المصنعة المجمدة، فالطعام المجمد غني بالدهون المتحولة، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساهم أيضاً في انسداد الشرايين، وترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول الضار، وتخفض أيضاً مستويات الكوليسترول الجيد، وهو المسؤول عن رفع خطر الإصابة بأمراض القلب.



عادة، يستخدم الملح على نطاق واسع كمادة حافظة، وفي بعض الأحيان تحتوي الوجبات المجمدة على ملح أكثر مما يضاف، ما يمكن أن يزيد مستويات الكوليسترول لديكِ، مع زيادة ضغط الدم أيضاً، كل هذه العوامل تجعل الطعام المجمد خطيراً على جسمكِ.



3 . رفع ضغط الدم:

تحتوي الأطعمة المجمدة على أنواع مختلفة من المواد الحافظة، التي لها العديد من التأثيرات المتنوعة على جسمكِ، ويمكن أن يؤثر الطعام المجمد الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر أو الملح، سلباً على ضغط الدم، ويسبب ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى حالات أكثر خطورة.



تشير العديد من الدراسات إلى أن الملح يلعب دوراً مهماً في تحديد مستويات ضغط الدم، وخلصت دراسات أخرى إلى أن انخفاض استهلاك الملح قد تم ربطه بانخفاض تصنيفات ضغط الدم.



4 . مرض السرطان:

هذا خطر محتمل آخر لاستهلاك الطعام المجمد، إذ خلصت الدراسات إلى أن تناول الأطعمة المجمدة واللحوم على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان البنكرياس، وحددت دراسة أجريت أن الهوت دوغ والنقانق المجمدة تزيد خطر الإصابة بالسرطان بأكثر من 65%.



ولوحظت مواد حافظة، مثل شراب الذرة الذي يتكون من الجلوكوز، كمواد مسرطنة، بينما يظهر الأكريلاميد وهو مادة أخرى موجودة في الأطعمة المجمدة المطبوخة، ميولاً مسرطنة.



5 . مخاطر أخرى:

الطعام المجمد يتماشى مع المواد الكيميائية، التي يحتمل أن تكون خطرة وضارة من أجل مساعدة الطعام على الاستمرار لفترة أطول، والجانب الصادم هو أن إدارة الأغذية والعقاقير لم تختبر معظم الإضافات، ولا يتعين على الشركات المصنعة الحصول على أي أذونات لاستخدامها.



واحدة من الإضافات الأكثر شعبية، الغلوتامات الأحادية الصوديوم أو MSG، التي تسبب وخزاً في الأطراف والغثيان والصداع وآلام في الصدر والخفقان والتعب، والكثير من هذه المادة المضافة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى صعوبات خطيرة في التنفس.

زهرة الخليج