الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية

الملك يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس كازاخستان ورئيس وزراء العراق

صندوق الحج يعلن أسماء حجاج 2023 - رابط

قرار قضائي بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام

نقيب المواد الغذائية: حركة نشطة وقوية في الأسواق منذ صباح اليوم

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ميشوستين: روسيا والصين ستقران قريبا "خطة 2030"

الشواربة: توجه لإنشاء مواقف مدفوعة ومنع الوقوف العشوائي في عمّان

نحو مليون طن كميات الطعام المهدرة في الأردن سنوياً

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

الخميس، 23-03-2023 03:59 م

مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية

2062064_0


الوكيل الاخباري- مع بداية شهر رمضان، أوصى رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب في جامعة تراقيا بولاية أدرنة غرب تركيا، غالب أكوكلو، بتناول وجبة خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور والمشي بعد الإفطار.

اضافة اعلان

 

وقال أكوكلو إنه يجب ألا يكتفي الشخص بوجبة فطور فقط في أيام رمضان، داعيا إلى تناول طبق من الحساء والتوقف لفترة قصيرة عن الأكل من ثم الانتقال لتناول الطبق الرئيسي، كما نصح بتناول كميات كبيرة من السوائل بين وجبتي الفطور والسحور.

وأضاف أكوكلو أنه يجب تناول وجبة خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن المأكولات المقلية بالزيت، وتناول مأكولات مطبوخة بالفرن أو مسلوقة بالماء.

كما حذر من مخاطر عدم الحركة بعد تناول وجبة طعام غنية، داعيا إلى ممارسة المشي لنحو 20 دقيقة والقيام بتمارين رياضية بعد الإفطار.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
232683

عادات غذائية خاطئة عليك التوقف عنها في رمضان

tbl_articles_article_36018_949520b36a3-7728-472d-82cf-e1d6ba35f8b2

5 عادات للنوم مدمرة لشعرك

2095255

دراسة : زيادة وزن الحامل تؤثر على نمو دماغ الجنين

2022_9_7_15_53_13_495

أعراض صداع الجوع.. كيف تتخلص منه؟

2023_2_17_23_56_50_454

ما سبب صداع بعد الإفطار؟ .. طرق للوقاية

20233231356382008U

ما هي فوائد حليب الأغنام والماعز؟

أخبار متعلقة
59923-مشروبات-وعصائر-رمضان

3 مشروبات مفيدة لمرضى السكري في رمضان

2019_7_22_22_13_23_154

نصائح للتخلص من مشكلات القولون في رمضان

2023_3_22_19_52_25_759

خبيرة تغذية تحذر من كسر الصيام بهذه الأطعمة والمشروبات

التهاب-فم-المعدة-1024x534

4 وضعيات تخلصك من الحموضة نهار رمضان

2023_3_21_20_10_6_156

لماذا نشعر بالسعادة ليلة رؤية هلال رمضان؟

unnamed-7_423488

3 وصفات شهية لتحضير السلمون في رمضان