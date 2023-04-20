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الخميس، 20-04-2023 03:16 م

مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين

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الوكيل الإخباري- قالت دراسة حديثة إن شرب الشاي والقهوة يمكن أن يساعد الملايين من مرضى السكري على العيش لفترة أطول.

على مدار 18 عاما، راقب الباحثون عادات الشرب لأكثر من 15000 من الأميركيين، بمتوسط عمر 61.

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وجد فريق الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب غازي واحد في اليوم كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرا بمقدار الخمس.

فيما وجد الباحثون أن أولئك الذين يشربون ما يصل إلى ستة أكواب من القهوة في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 26 بالمئة للوفاة المبكرة، مع انخفاض بنسبة 21 بالمئة لأولئك الذين يتناولون كميات مماثلة من الشاي.

 


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ووجد الفريق أن أولئك الذين اختاروا شرب المزيد من القهوة والشاي بعد تشخيص مرض السكري لديهم خطر أقل بنسبة 18 بالمئة للوفاة المبكرة.
وقال الدكتور لو ما: "القهوة تحتوي مكونات مفيدة قد تقلل الالتهاب، والشاي مصدر جيد لمضادات الاكسدة، التي تحمل خصائص مضادة للالتهابات."

 

سكاي نيوز عربية

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