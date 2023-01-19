مكمل غذائي يقي من جلطات الدم

الوكيل الإخباري-يمكن أن تنتقل الجلطات إلى الأعضاء الحيوية، مما قد يتسبب في الإصابة بحالات طبية طارئة، مثل السكتات الدماغية والانسداد الرئوي، ولكن هناك نصائح يمكن اتباعها لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم.

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وقالت أخصائية التغذية الروسية ، ستيفاني بيكر، إن تناول مكمل مساعد الإنزيم Q10 يمكن أن يحقق تلك الفائدة.



وأشارت إلى أن الإنزيم المساعد Q10 من ضمن مضادات الأكسدة القوية، وعلى الرغم من أن الجسم ينتجه داخليًا، إلا أنه يقل مع تقدمنا في العمر.



وأوضحت أنه مع بلوغ منتصف العمر، تصبح تلك المكملات أحد أكثر الطرق فائدة لمعالجة تراكم الأكسدة الالتهابية في الأوعية الدموية، والذي يعد أبرز أسباب جلطات الدم.



ولفتت إلى أن المغنيسيوم يساعد بشكل كبير في تقليل مخاطر تجلط الدم، بفعل العمل على توسيع الشرايين، وخفض ضغط الدم، وتحفيز القلب على ضخ الدم، كما أن أوميجا 3 أبرز مضاد طبيعي للتخثر وللأكسدة.



ونصحت بالحرص على الحركة المنتظمة لتقليل مخاطر تجلط الدم، حبث يتسبب الخمول في تجمع الدم في الأطراف السفلية.

الكونسلتو الطبي

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