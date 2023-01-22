ملح إبسوم .. طريقة طبيعية لتخفيف آلام العضلات والصداع

الوكيل الإخباري-يحرص بعض الأشخاص على اتباع الطرق الطبيعية في تخفيف الألم ومن هذه ملح إبسوم " الملح الانجليزي " لتقديم فوائد متعددة بما في ذلك تخفيف الألم، فضلًا عن تكلفته غير مرتفعة الثمن، قبل اتخاذ خطوة شرائه إليك فوائده وأضراره؟

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نستعرض في التقرير التالي، فوائد ملح إبسوم وطرق استخدامه، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".



ما هو ملح إبسوم؟



يعتبر ملح إبسوم أحد أنواع الأملاح المعدنية الطبيعية، المركب من المغنيسيوم والكبريتات في تكوينات شبيهة بالصخور، يشير اسم "ملح إبسوم" إلى مدينة إبسوم الموجودة في لندن.



فوائد ملح إبسوم



-تحسين الحالة المزاجية

يعتقد بعض الخبراء أن ملح إبسوم يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر والقلق والاكتئاب، بعض الأشخاص أن المغنيسيوم الموجود في الملح يزيد من إنتاج السيروتونين، هرمون السعادة أو الاسترخاء في الدماغ.



-ألم العضلات

يستخدم ملح إبسوم لإرخاء العضلات وتخفيف الآلام في الكتفين والرقبة والظهر والجمجمة، يتسبب ذلك في ارتخاء العضلات المحيطة بالجمجمة، قد يساعد المغنيسيوم الموجود في ملح إبسوم في التخلص من الصداع أو الصداع النصفي، يمكن أن تساعد هذه الفائدة أيضًا في علاج آلام العضلات في فترة التعافي بعد التمرين.



-الوقاية من الأمراض المزمنة

يعتقد بعض الخبراء أيضًا أن المغنيسيوم مفيد لتقليل الالتهاب الموجودة في الجسم، ما يساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين حركة الأمعاء والهضم.



طريقة استخدام ملح إبسوم



يشبه ملح إبسوم ملح الطعام لكن لا يمكن تناوله بسبب طعمه المرير جدًا، لكنه يستخدم ملح إبسوم حمام دافئ للنقع لتخفيف التوتر أو التهاب العضلات، باتباع هذه الطريقة:



-ملء حوض استحمام نظيف بالماء الدافئ، وإضافة كوب وربع أو 300 جرام من ملح إبسوم.



-يجب اختبار مستوى حرارة الماء وضبطها حسب الحاجة، للوقاية من الحروق الجلدية.



-الاسترخاء في حوض الاستحمام لمدة 15 دقيقة كافية.



يجب عند شراء ملح إبسوم، البحث عن منتج يحتوي على 100% من كبريتات المغنيسيوم.



آثار جانبية لملح إبسوم



قد يصاب الأشخاص بالتالي:

-التهاب الجلد الشديد.

-التهابات الجلد.

-جروح مفتوحة.

-حروق شديدة.



مضاعفات خطيرة عند شرب ملح إبسوم



تروج بعض مواقع الإنترنت إلى أن شرب ملح إبسوم يخلص الجسم من السموم، لكن إذا تم تناوله يتسبب في التالي:



-الإسهال الشديد، نتيجة لتأثيره على تغيير حركة الأمعاء.

-جفاف الفم.

-عدم الراحة في المعدة.



الكونسلتو الطبي

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