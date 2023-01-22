الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

وفاة شخص سقط داخل حفرة في عمان

الامن : ازمة المعتمرين الفلسطينيين بمدينة حجاج غور نمرين اعتيادية - صورة

امطار وثلوج في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

وفاة بحادث سير في الزرقاء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

حملة لتنظيف المباني التراثية المهجورة في السلط

ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان لـ 13.8 مليار دينار

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بحملة مداهمات في الضفة

معدل قانون الجنسية الأردنية على طاولة النواب الاثنين

السبيتان تؤدي اليمين الدستورية أمام النواب الاثنين خلفاً للفايز

الأحد، 22-01-2023 04:33 م

ملح إبسوم .. طريقة طبيعية لتخفيف آلام العضلات والصداع

ملح-إبسوم


الوكيل الإخباري-يحرص بعض الأشخاص على اتباع الطرق الطبيعية في تخفيف الألم ومن هذه ملح إبسوم " الملح الانجليزي " لتقديم فوائد متعددة بما في ذلك تخفيف الألم، فضلًا عن تكلفته غير مرتفعة الثمن، قبل اتخاذ خطوة شرائه إليك فوائده وأضراره؟

اضافة اعلان


نستعرض في التقرير التالي، فوائد ملح إبسوم وطرق استخدامه، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".

ما هو ملح إبسوم؟


يعتبر ملح إبسوم أحد أنواع الأملاح المعدنية الطبيعية، المركب من المغنيسيوم والكبريتات في تكوينات شبيهة بالصخور، يشير اسم "ملح إبسوم" إلى مدينة إبسوم الموجودة في لندن.


فوائد ملح إبسوم


-تحسين الحالة المزاجية
يعتقد بعض الخبراء أن ملح إبسوم يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر والقلق والاكتئاب، بعض الأشخاص أن المغنيسيوم الموجود في الملح يزيد من إنتاج السيروتونين، هرمون السعادة أو الاسترخاء في الدماغ.


-ألم العضلات
يستخدم ملح إبسوم لإرخاء العضلات وتخفيف الآلام في الكتفين والرقبة والظهر والجمجمة، يتسبب ذلك في ارتخاء العضلات المحيطة بالجمجمة، قد يساعد المغنيسيوم الموجود في ملح إبسوم في التخلص من الصداع أو الصداع النصفي، يمكن أن تساعد هذه الفائدة أيضًا في علاج آلام العضلات في فترة التعافي بعد التمرين.


-الوقاية من الأمراض المزمنة
يعتقد بعض الخبراء أيضًا أن المغنيسيوم مفيد لتقليل الالتهاب الموجودة في الجسم، ما يساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين حركة الأمعاء والهضم.


طريقة استخدام ملح إبسوم


يشبه ملح إبسوم ملح الطعام لكن لا يمكن تناوله بسبب طعمه المرير جدًا، لكنه يستخدم ملح إبسوم حمام دافئ للنقع لتخفيف التوتر أو التهاب العضلات، باتباع هذه الطريقة:


-ملء حوض استحمام نظيف بالماء الدافئ، وإضافة كوب وربع أو 300 جرام من ملح إبسوم.


-يجب اختبار مستوى حرارة الماء وضبطها حسب الحاجة، للوقاية من الحروق الجلدية.


-الاسترخاء في حوض الاستحمام لمدة 15 دقيقة كافية.


يجب عند شراء ملح إبسوم، البحث عن منتج يحتوي على 100% من كبريتات المغنيسيوم.


آثار جانبية لملح إبسوم


قد يصاب الأشخاص بالتالي:
-التهاب الجلد الشديد.
-التهابات الجلد.
-جروح مفتوحة.
-حروق شديدة.


مضاعفات خطيرة عند شرب ملح إبسوم


تروج بعض مواقع الإنترنت إلى أن شرب ملح إبسوم يخلص الجسم من السموم، لكن إذا تم تناوله يتسبب في التالي:


-الإسهال الشديد، نتيجة لتأثيره على تغيير حركة الأمعاء.
-جفاف الفم.
-عدم الراحة في المعدة.

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_24356_6428a4e4852-e92f-4290-bd20-f5adfe4ab689

طبيبة تحذر من خطر قطرات الأنف على الأطفال

396abebf-20bd-41d4-a642-7a308168ccb8

دراسة تحذر من مخاطر تناول وجبة واحدة فقط باليوم

2023_1_21_15_7_41_505

أسباب اكزيما الشعر وأعراضها و كيف تتخلص منها؟

كيف_نقضي_على_الشيب

طرق طبيعية لحماية الشعر من الشيب

News-P-681550-638089634274309202

منها تخفيف آلام الاسنان .. فوائد غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

20231221371264207

خبراء تغذية : 5 أطعمة نقعها مفيد لصحة الجسم

أخبار متعلقة
News-P-681550-638089634274309202

منها تخفيف آلام الاسنان .. فوائد غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

nearsighted-vs-farsighted-hero

نصائح صحية لمرتدي النظارات الطبية

91976

6 فوائد لتناول التفاح

benefits-pomegranate-15-surprising-health-benefits-pomegranate

طبيب يحذر من شرب الرمان في هذه الحالة !

maxresdefault

فوائد الكستناء .. وهل تتسبب بارتفاع ضغط الدم ؟

tbl_articles_article_23407_636eb8af2ea-79ad-4e0b-83df-0c246543ce7c

فوائد شرب اليانسون في الشتاء