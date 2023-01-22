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الأحد، 22-01-2023 03:11 م

منها تخفيف آلام الاسنان .. فوائد غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

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الوكيل الإخباري-قد يعتقد محبو المشروبات الساخنة أن لا فائدة لأكياس الشاي المستعملة، لكن في الواقع هذه الأكياس تعود عليكم بفوائد عديدة.

ما هي فوائد أكياس الشاي المستعملة؟

- التخلّص من انتفاخ العين: في حال انتفاخ العين، قد يساعدكم تطبيق كيس واحد من الشاي على كل عين لمدّة 5 دقائق في تخفيف الانتفاخ وجعل الأوعية الدموية القريبة من العيون أصغر.

- معالجة المشاكل الجلدية: تظهر الأبحاث أن الضمادات المبللة المصنوعة من الشاي الأسود يمكن أن تعالج الأمراض الجلدية التي يمكن أن تسبب طفحاً مثيراً للحكة، مثل التهاب جلد الوجه.

- معالجة الإصابات الطفيفة: يمكن أن تساعد ضمادات الشاي الأسود في تخفيف الألم والتورم الناجم عن الخدوش الصغيرة أو الكدمات.

- تخفيف آلام الأسنان: إذا كنتم ممن يعانون ألم الأسنان، فقد توفر لكم أكياس الشاي الدافئة بعض الراحة لدى تطبيقها على الأسنان واللثة. كما أن قضم كيس الشاي قد يساعدكم في السيطرة على النزيف بعد خلع السن.

- فتح المسام: يمكن لأكياس الشاي أن تنظف البشرة الدهنية بعمق وتساعد في التخلص من الرؤوس السوداء.

- نمو النباتات: تقدّم أكياس الشاي فوائد كبيرة لنمو النباتات، فهي مفيدة جدًا للزراعة.

- صبغ الأقمشة: يمكن استخدام أكياس الشاي كصبغة طبيعية لإضفاء مظاهر وتصميمات جديدة على الملابس والمنسوجات، بخاصة للمواد المصنوعة من القطن.

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