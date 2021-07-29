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الخميس، 29-07-2021 10:17 ص

منها فيتامين سي...منتجات تؤدي إلى حصوات الكلى

بقدونس


الوكيل الإخباري - تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف في تصريح صحفي عن المنتجات التي تزيد من خطر تكون الحصى.

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وقال إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الحيوانية، مثل اللحوم، وكذلك ملح الطعام والسكر، يجب عدم الإفراط في تناولها، لأنها تساهم في تكوين حصوات الكالسيوم.


وأوضح مياسنيكوف: "الجريب فروت، إذا كنت تشرب عصير الجريب فروت. منتج ممتاز، لكنه يزيد من الميل لتكوين الحصوات، مثل فيتامين سي بجرعات كبيرة".


أدرج الطبيب أيضًا السبانخ، والبقدونس والشبت، والمكسرات في هذه القائمة: نظرًا لأن هذه الأطعمة تحتوي على أكسالات، فيجب تناولها باعتدال.


سبب آخر محتمل لتكوين حصوات الكلى هو أقراص الكالسيوم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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