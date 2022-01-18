الثلاثاء 18-01-2022
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الثلاثاء، 18-01-2022 04:00 م

من النوم إلى الاستحمام.. نصائح مهمة للعناية بطفلك الصغير

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الوكيل الإخباري - إذا كنتِ "أماً" جديدة، فهناك العديد من الأشياء المهمة التي تجب معرفتها وتعلمها، حتى تمتلكي كل المعلومات الممكنة للاستعداد دائماً لأي شيء يواجه طفلك ويجعله آمناً.

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في ما يلي مجموعة من النصائح التي تسهل التعامل مع طفلك:

- اتركي الطفل يقرر مقدار وسرعة تناول الطعام
عندما يبدأ الطفل في تناول الطعام الصلب، اسمحي له بتطوير عاداته وكمية الطعام الذي يريد تناوله، ولتسهيل هذه المهمة، اجعلي طفلك يجلس مع الأسرة عند تناول الطعام وتقديم نفس الطعام الذي يأكلونه، كما يجب تشجيعه على إطعام نفسه منذ البداية.

 

- ضعيه في سرير منفصل
من الأفضل وضع طفلك في سريره الخاص؛ للحفاظ على سلامته، وتجنب تعريضه للخطر، ويجب تجنب استخدام البطانيات أو الوسائد الكبيرة في سرير الطفل؛ حتى تسمحي له بالتنفس بهدوء أثناء النوم.

 

- تبديل وضع النوم
يوصي الخبراء بتبديل وضعية نوم طفلك ورأسه كل ليلة، فيمكن وضعه أولاً إلى اليمين، ثم إلى اليسار؛ حتى لا يؤثر ذلك في شكل رأسه.


- الاستحمام مرة أو مرتين في الأسبوع
يوصي الخبراء بضرورة الاستحمام المناسب مرتين فقط في الأسبوع؛ لأن الاستحمام بشكل متكرر يسبب جفاف الجلد، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي أو الحكة.

 

- الانتباه لاستجابة الطفل للضوضاء الصاخبة 
راقبي رد فعل طفلك عند حدوث ضوضاء عالية، فإذا شعر بالدهشة، فهي علامة جيدة على أن حاسة السمع لدى طفلك جيدة.


- تنظيف لثة طفلك وأسنانه
يجب غسل أسنان طفلك بمجرد ظهورها، واحرصي على فرك لثته برفق، وتجنبي استخدام معجون الأسنان حتى عمر 18 شهراً تقريباً.


- ضعي ساقي طفلك في الحوض أولاً عند الاستحمام 
عند الاستحمام، ضعي قدمَيْ طفلك أولاً حتى يتأقلم مع درجة حرارة الماء، ودائماً ساعديه على الجلوس ثم الاستلقاء في حوض الاستحمام.

 

زهرة الخليج

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