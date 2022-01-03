سماعات الرأس تؤثر على حاسة السمع لدى طفلك

الوكيل الإخباري - حذّر تقرير طبي ألماني من استخدام الأطفال لسماعات الرأس دون حدود، لما قد تسببه من أضرار بالغة على حاسة السمع لدى الأطفال.





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التقرير أوضح أن استخدام الطفل سماعات الرأس لفترة طويلة، أو بصوت عال للغاية، قد يسبب أضراراً بالغة على حاسة السمع لديه، كما أن استخدام سماعات الرأس في عمر مبكر، قد يسبب ضعف السمع، حيث إن سماعات الرأس تضعف تركيز الطفل، وقدرته على تجاهل الضوضاء الموجودة في خلفية بيئته، ما يؤثر سلباً في قدرته على السمع.





كذلك أوضح التقرير التأثيرات المختلفة التي تحدثها سماعات الرأس على حاسة السمع، مثل الموجات القصيرة التي تؤثر على طبلة الأذن، علاوة على استخدام السماعات التي توضع داخل الأذن، والتي شمع الأذن إلى الداخل وتضغطه، ما قد يسبب حدوث التهابات، وفي أفضل الأحوال سوف يعاني الطفل من ضعف حاسة السمع، ويحتاج إلى تنظيف الأذن بواسطة الطبيب كل فترة، لذلك فالأدعى هو عدم السماح للأطفال باستخدام سماعات الرأس، أو استخدامها للضرورة بحدود وضوابط شديدة، وذلك من أجل الحفاظ على حاسة السمع لدى الطفل.

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