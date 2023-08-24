الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تتجه لتجديد أسطول الحافلات بطريقة صديقة للبيئة

الطالب حمزة الزيود في ذمة الله والتربية تنعاه

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

قتلى وإصابات بإطلاق نار في كاليفورنيا

تدمير 3 مسيرات أوكرانية في بريانسك وكالوغا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية في المملكة

وفيات الخميس 24/ 8/ 2023

مصر.. إصابة 13 شخصا في حريق مصنع كرتون

كوريا الجنوبية تعلن إطلاق جارتها الشمالية صاروخا بعيد المدى

الخميس، 24-08-2023 06:34 ص

مواد غذائية لا ينصح بتناولها على معدة فارغة

ط


الوكيل الاخباري - قال خبير التغذية الروسي الدكتور يفغيني أرزاماستسيف، انه من الخطأ تناول الفطر والمكسرات والأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل حارة والعصائر الطازجة على معدة فارغة.


ويشير الخبير إلى أن على الشخص الجائع الامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة مثل الفطريات والمكسرات، واللحم المجفف المشبع بالبهارات والتوابل الحادة على معدة فارغة لأنها تؤثر سلبا في الغشاء المخاطي للمعدة وتهيجه.


ويضيف كما لا ينصح بتناول العصائر الطازجة على الريق.


ويقول: "لأنها منتجات عدوانية جدا يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى مشكلات في الغشاء المخاطي للمعدة، ولاحقا إلى الإصابة بالتهاب في المعدة".


ووفقا له، من حيث المبدأ لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية والدهنية والحلويات ليس فقط على معدة فارغة، لأن هذه الأطعمة تلحق الضرر بكامل الجسم.


ويقول: "قد يتناول الشخص على معدة فارغة ما طاب له من حلويات، لكن مشكلة زيادة الوزن، حتى ولو لم يكن يعاني منها، ستظهر حتما".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_8_9_14_41_15_720

لماذا يعاني البعض من ارتفاع ضغط الدم بعد تناول الطعام؟

2023_8_23_21_12_42_603

الكشف عن السبب الرئيسي لتورم القدمين

2023_8_23_17_23_30_126

من يديك وقدميك- كيف تكتشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

04-05-23-47753232

اختبار بسيط في الأصابع للكشف عن مرض خطير

_vmzppmjodmv52_article

خبراء تغذية يوضحون أساليب تعزيز صحة ذاكرة طفلك

161

اعراض مزعجة تصيب مرضى جرثومة المعدة