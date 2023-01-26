الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

موكب جنائزي مهيب في وداع شهداء مجزرة جنين ومخيمها

ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة الى نحو 3 مليارات دينار

هل قررت الصحة العالمية انتهاء تصنيف كورونا كجائحة؟

الجامعة العربية تدين اقتحام مخيم جنين

تحويلات مرورية في عمّان الجمعة والسبت - تفاصيل

انهيار متواصل لليرة اللبنانية .. الدولار بـ 60500 ليرة

نشر تعديلات مقترحة على قانون نقابة الصيادلة شباط المقبل

الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء جنين

ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي الأميرة بسمة - صور

فوز الأمير علي برئاسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم

الخميس، 26-01-2023 03:16 م

نصائح أساسية للوقاية من الإصابة بالتهابات الحلق في الشتاء

2021_7_28_12_34_26_965


الوكيل الإخباري- خلال الأيام الباردة من فصل الشتاء يزداد الخوف من الإصابة ببعض أنواع الميكروبات الأكثر شيوعًا والتي ترتبط بمشكلات الأنف والأذن والحنجرة. وبالمثل، تزداد حالات التهاب الحلق في أشهر الشتاء، التي تشهد عادة انتشارًا للبكتيريا والالتهابات، بحسب ما نشره موقع Boldsky.

وبالتالي يصبح من المهم فهم طرق البقاء في مأمن من العدوى الفيروسية، كما يلي:

1. النظافة هي المفتاح
مثل معظم الالتهابات الفيروسية والموسمية، فإن إحدى الطرق المهمة للتعامل مع التهابات الحلق هي الحفاظ على النظافة الشخصية والمجتمعية الأساسية.

اضافة اعلان

 

فيعد غسل اليدين بشكل متكرر وفي الوقت المناسب وتجنب لمس الوجه من الخطوات المهمة لتجنب انتشار العدوى أو التقاطها، إلى جانب التأكد من الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة.



2. ارتداء الكمامات الواقية
على الرغم من أنه تم تخفيف الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة، فإنه لا يزال من الضروري أن يتم ارتداء الكمامات الواقية لوقف انتشار العدوى بالفيروسات الموسمية.

 

يمنح ارتداء الكمامات الواقية حماية من الفيروسات والبكتيريا، التي تنتقل عن طريق الهواء، بالإضافة إلى الملوثات الموجودة في الجو.

3. ترطيب الهواء المحيط
يفتقر هواء الشتاء إلى الرطوبة.

 

فإذا كان المرء يعاني من حساسية تجاه التغيرات في البيئة المحيطة والهواء، فربما يؤدي ذلك إلى مخاوف الإصابة بالعدوى أو نوبات الحساسية.

 

يتسبب الهواء الجاف في حدوث التهابات في الحلق ويشعر المرء بتهيج الحلق مما يؤدي إلى حدوث التهابات. سيساعد استخدام وسائل ترطيب الهواء في رفع محتوى الرطوبة وجعل الهواء المحيط أقل جفافاً.

4. البخار والغرغرة
يمكن أن تؤدي التهابات الحلق أيضًا إلى انسداد القنوات الأنفية. يمكن تخفيف ذلك مع تهيج الحلق باستنشاق البخار.

 

يُنصح بإضافة زيت الكافور أو التولسي في الماء للمساعدة في تسهيل التنفس أو الوصفات الطبية لمقاومة السعال.

 

لبنان24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_1_9_12_7_30_601

نصحية بسيطة تساعدك على إدارة وزنك بسهولة

images

دراسة : تسمم الحمل يضاعف مخاطر النوبة القلبية للمرأة

تجربتي-مع-زكام-الرضع

9 طرق طبيعية فعالة لعلاج زكام الرضيع في المنزل

19089555_6

5 إسعافات أولية عليك القيام بها عند توقف القلب فجأة

tbl_articles_article_19715_64005969565-ffd8-4287-9928-8db755ee8190

اعراض تنذر بسرطان الفم

ادوات-طعام

هل الطعام الجاهز آمن للرضع ؟

أخبار متعلقة
ما_هي_الحمى_القرمزية

تحذيرات من انتشار الحمى القرمزية.. اعراض تستدعي الانتباه

ط

تحذير من سرطان يمكن أن يخفي نفسه على أنه التهاب في الحلق

U7FbYoXHSepszongNVpe

في ظل التقلبات الجوية .. تأثير التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج

file

10 مواد غذائية لعلاج التهاب الحلق

2019_4_14_11_41_34_945

لشواء صحي خلال الشتاء .. 5 نصائح من الخبراء

127-161729-reason-hunger-increase-cold_700x400

خبير : الوجبات الدسمة تقلل الشعور بالبرد