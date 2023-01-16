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الإثنين، 16-01-2023 05:01 م

تحذيرات من انتشار الحمى القرمزية.. اعراض تستدعي الانتباه

ما_هي_الحمى_القرمزية


الوكيل الإخباري-حذر الخبراء البريطانيون من انتشار الحمى القرمزية هذا الموسم بمعدل 8 مرات أعلى مما كانت عليه من قبل، بسبب ضعف جهاز المناعة.

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وتبدو الأعراض الأولى للحمى القرمزية مشابهة للإنفلونزا، مثل ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق وتورم غدد الرقبة.

يمكن أن يصاب أي شخص بالحمى القرمزية، ولكنها تعد الأكثر شيوعًا بين الأطفال تحت 10 سنوات، حسبما نشر موقع "The sun".


وبعد ظهور العلامات الأولى لأعراض الحمى القرمزية، يظهر طفح جلدي أحمر خلال 12 إلى 48 ساعة، وعادة ما يبدأ بالصدر والبطن قبل أن ينتشر لبقية أجزاء الجسم.


وفي الغالب، يظهر الطفح الجلدي الناتج عن الحمى القرمزية على شكل نتوءات صغيرة مرتفعة عن سطح الجلد، كما يجعل الجلد خشنًا مثل ورق الصنفرة.


على الرغم من عدم انتشار هذا الطفح على الوجه، إلا أن العدوى يمكن أن تسبب احمرار الخدين، وهو ما يبدو من الصعب ملاحظته على الجلد الأسمر اللون.


وغالبًا ما تظهر طبقة بيضاء على اللسان، وتتقشر بعد ذلك تاركة اللسان أحمر ومنتفخًا، وهو ما يُعرف باسم "لسان الفراولة".


وتعد مضاعفات الحمى القرمزية نادرة، ولكنها يمكن أن تسبب مشكلات صحية قاتلة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا، في حال إهمالها.

 

الكونسلتو الطبي

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