الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي الأسبوع القادم

الخارجية: نتابع مع السلطات البريطانية جهود البحث عن الطالب دبور

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأرصاد: أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة في إربد

جامعة العلوم والتكنولوجيا تنعى الطالبة مرام الطلافحة

البنك الدولي: اشتداد أزمة الديون في العالم وبلدان مُعرضة للمديونية الحرجة

مصدر يتوقع اصدار ديوان الخدمة للكشف التنافسي الجديد آذار المقبل

التنمية تحذر من أرقام عشوائية تدعي تقديم مساعدات مالية

قانونية النواب: لم يصلنا أي مشروع قانون للعفو العام

التعليم العالي توضح بشأن المنح والقروض الجامعية

الأحد، 08-01-2023 12:52 م

10 مواد غذائية لعلاج التهاب الحلق

file


الوكيل الإخباري-يعد التهاب الحلق واحدا من الأمراض الشائعة، وينجم في الغالب عن الإصابة ببكتيريا معدية، وترافقه أعراض شبيهة بالزكام، إضافة إلى آلام في مختلف أنحاء الجسم.

وتكثر الإصابة بالتهاب الحلق خلال فصل الشتاء، كما قد تحدث أيضا بسبب التدخين أو استنشاق هواء ملوث، الأمر الذي يجعل بلع الطعام أمرا غير سهلاً.

اضافة اعلان


وإلى جانب الدواء، ينصح خبراء الصحة باللجوء إلى 10 أغذية يرون أنها تساعد على التخلص من الالتهاب، من بينها الموز وهو فاكهة تحتوي على نسبة ضئيلة من الأحماض لكنها غنية بالفيتامينات المفيدة للحلق.

ويساعد حساء الدجاج بدوره على الشفاء من التهاب الحلق، فهو يحد من وصول الفيروس إلى الأغشية المخاطية، وفق ما نقل موقع "بلود سكاي".


فضلا عن ذلك، ينصح الخبراء بكل من العسل والليمون والبيض المخفوق والزنجبيل الذي يساعد على فتح الجيوب الأنفية.


ويجدر بمن يعاني الالتهاب أن يلجأ أيضا إلى دقيق الشوفان والميرمية والقرنفل وحساء الجزر.


سكاي نيوز عربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
120236171248423228016

خبراء صحة يقدمون 6 أغذية لخفض نسبة السكر في الدم

tbl_articles_article_22636_8617053ad9f-7eb0-4598-802e-0a7fb24b4f92

طرق طبيعية لخفض ضغط الدم

2019_3_19_17_48_15_543

إلى ماذا ينذر اصفرار العين ؟

ظهور-دم-مع-البلغم-الأسباب-والعلاج

البلغم المصحوب بالدم .. اسبابه ومدى خطورته والعلاج

النوم-1024x512

أسباب كثرة النوم خلال الشتاء وطرق للتغلب على الكسل

202317191436498S0

ما العلاقة بين مواقد الغاز والربو؟

أخبار متعلقة
النوم-1024x512

أسباب كثرة النوم خلال الشتاء وطرق للتغلب على الكسل

2022_2_15_19_27_53_403

هل الرمان يرفع السكر ؟

0000000000000

ابرزها مكعبات الثلج.. علاجات منزلية مذهلة لتسكين التهاب الحلق

2022_12_11_20_35_43_641

متى تستدعي الحمى عند الأطفال تناول الأدوية الخافضة للحرارة؟

mohamed_ramadan_1003-mobile1573990751

المفضل للكثيرين في الشتاء .. فوائد شاي كرك

resize

لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف في الشتاء؟