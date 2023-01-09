في ظل التقلبات الجوية .. تأثير التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج

الوكيل الإخباري-خلال فصل الشتاء وزيادة حركة الرياح المحملة بالأتربة واضطراب حالة الطقس، يتأثر مريض الجيوب الأنفية بمشكلات صحية متعلقة بالأنف والأذن والصدر والجهاز التنفسي، ومنها ما يصل للأعصاب.

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قال الدكتور أحمد صلاح كامل أستاذ مساعد المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني في مصر ، إن التهاب الجيوب الأنفية يسبب اضطراب وخمول في الأعصاب، وهذا نتيجة الصداع الناتج عن تلك الالتهابات في الجيوب الأنفية، الذي يعد هو السبب الرئيسي للتأثر سلبيًا على الأعصاب.



وأكد أستاذ مساعد المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، أن علاج الصداع، يستوجب في البداية معرفة السبب، لأن للصداع أسباب متعددة، فإذا كان سببه التهاب الجيوب الأنفية، لا بد من تحويل المريض على طبيب متخصص في الأنف والأذن، لعلاج الجيوب الأنفية.



وأضاف صلاح، أنه في حال كان الصداع مرتبط بالعين وضعف النظر، لابد في البداية علاج السبب الرئيسي، من خلال طبيب العيون، سواء كان من خلال ارتداء نظارة طبية أو علاج جفاف العين أو غيرها.



وأشار الأستاذ المساعد بكلية طب القصر العيني، أن 98% من حالات الصداع هي حالات سببية من الأعضاء الآخرى، و2% فقط ينتج من المخ.



علاج التهاب الجيوب الأنفية



وصرح الدكتور أمير عمران، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن علاج الجيوب الأنفية، يتمثل في التالي:



- استعمال القطرات التي تعمل على انقباض الجيوب الأنفية من 3 إلى 4 مرات في اليوم الواحد كحد أقصى.

- استخدام بخاخات المحلول الملحي للتغلب على الالتهاب.



- تناول المضادات الحيوية بشرط أن تكون تحت إشراف الطبيب.



- تناول أدوية مضادة للحساسية.



الكونسلتو الطبي

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