نصائح تساعدك في الحفاظ على حماسك لبرنامجك الرياضي

الوكيل الإخباري - هل سبق لك أن بدأت برنامج لياقة بدنية ثم توقفت عنه؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فأنت لست وحدك، يواجه الكثيرون صعوبة في المواظبة على برامج اللياقة البدنية، ويتوقف أغلبهم بعد أن يشعروا بالملل أو بسبب تأخر النتائج.

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وفي ما يلي نصائح تساعدك في الحفاظ على حماسك :



1. حدد الأهداف

ابدأ بالأهداف البسيطة، ثم تقدّم إلى الأهداف بعيدة المدى، وتذكّر أن تكون أهدافك التي تحددها واقعية ويمكن تحقيقها، فمن السهل أن تتعرض للإحباط والاستسلام إذا كانت أهدافك طموحة جدًا. على سبيل المثال، إذا لم تمارس الرياضة منذ فترة، فيمكن أن يكون هدفك على المدى القصير هو المشي مدة 10 دقائق يوميًا، ثلاثة أيام في الأسبوع. بينما يتمثل الهدف متوسط المدى في المشي مدة 30 دقيقة، خمسة أيام في الأسبوع. أما الهدف طويل المدى فقد يتمثل في إكمال المشي مسافة 5 كيلومترات.



2. اجعل الأمر ممتعاً

ابحث عن الرياضات أو الأنشطة التي تستمتع بها، ثم نوِّع في الروتين لكي تبقى دائما شغوفا بها. وإذا لم تكن مستمتعا بأداء التمارين الرياضية، فجرب شيئا مختلفًا، مثلا، انضم إلى أحد اتحادات الكرة الطائرة أو كرة القدم، واحصل على درس في الرقص، أو اشترك في النادي الصحي أو مركز فنون الدفاع عن النفس، واكتشف المواهب الرياضية الدفينة لديك. وتذكّر أنه يتعين ألا تكون ممارسة الرياضة أمرًا شاقًا، وأن احتمالية تمسكك ببرنامج لياقة بدنية تزيد إذا كان الأمر ممتعا.



3. اجعل النشاط البدني جزءاً من روتينك اليومي

إذا كان من الصعب إيجاد وقت لممارسة الرياضة، فلا تلجأ إلى الأعذار. وحدد مواعيد للتمارين الرياضية مثل ما تفعل مع أي نشاط هام آخر، ويمكنك أيضًا الانشغال بنشاط بدني طوال اليوم، مثلا، اصعد الدرج بدلا من المصعد، مارس المشي ذهابًا وإيابًا بينما تراقب الأطفال وهم يمارسون الرياضة، اركب الدراجة الثابتة، أو قم بممارسة تدريبات القوة أثناء مشاهدتك التلفزيون في المساء.



4. دوِّن ذلك كتابياً

هل تأمل في فقدان الوزن؟ هل ترغب في تعزيز طاقتك؟ هل ترغب في النوم بشكل أفضل؟ هل تريد التعامل مع حالة مرضية مزمنة؟ دوِّن ذلك، فقد تساعدك مشاهدة فوائد التمارين الرياضية المنتظمة المدونة كتابيا على بقائك متحفزا. وسجِّل ما قمت به خلال كل جلسة تدريبية، ومقدار الوقت الذي قضيته في ممارسة الرياضة وما شعرت به بعد ذلك، فقد يساعدك تسجيل المجهود الذي تبذله في العمل نحو أهدافك، ويذكرك بما تحرزه من تقدم.



5. كوِّن مجموعات مع الأصدقاء أو الجيران أو غيرهم

لست وحدك في هذا الأمر، ادعُ الأصدقاء أو زملاء العمل للانضمام إليك عند ممارسة الرياضة. ومارس الرياضة مع شريك حياتك أو مع آخرين من المقربين لديك. والعب كرة القدم مع أطفالك، ونظم مجموعة من الجيران لأخذ دروس في اللياقة البدنية في نادٍ صحي محلي.



6. كافئ نفسك

بعد كل جلسة تمرين، اقضِ بضع دقائق في التمتع بالمشاعر الجيدة التي تمنحك إياها ممارسة الرياضة. قد يساعدك هذا النوع من المكافأة الداخلية على الالتزام بشكل طويل الأمد بالانتظام في التدريبات، كما قد تساعد المكافآت الخارجية أيضًا في هذا الأمر. وعندما تحقق هدفًا ذا مدى أطول، كافئ نفسك بشراء زوج جديد من الأحذية أو الاستماع إلى مقطوعة موسيقية جديدة أثناء ممارسة الرياضة.



7. تحلَّ بالمرونة

إذا كنت شديد الانشغال لدرجة أنك لا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية، أو أنك ببساطة لا تشعر بالقدرة على ممارستها، فاحصل على راحة لمدة يوم أو يومين. كن لطيفًا مع نفسك عندما تحتاج إلى راحة. والأمر الهام هو أن تعود إلى المسار الصحيح في أسرع ما يمكن. وعندما تشعر أنك استعدت حماستك، انطلق! حدد أهدافك واجعلها ممتعة، وكافئ نفسك من وقت لآخر. تذكّر أن النشاط البدني أسلوب حياة.

المصدر - صحتك