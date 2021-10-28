الوكيل الإخباري - يعرف الجرح بأنه نوع من الإصابات التي تتسبب في تمزق في الجلد، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور قطع أو ثقب فيه، وقد يحدث الجرح في العادة بسبب شيء حاد مثل: السكين، أو حافة الورقة، الأمر الذي يتسبب في حدوث الإغماء نتيجة الخوف والهلع، لأن بعض الأشخاص لا يتحملون منظر الدم وهو يسيل، ولا بدّ من معرفة طرق العناية الصحيحة بالجرح لتسريع التئامه، وهذا المقال سنعرفكم على وصفات لتسريع التئام الجرح.

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نصائح تساعد على التئام الجروح بسرعة



1 - تناول الطعام الصحي، ومن أهمها الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات خاصة فيتامين A الموجودة بكثرة في الشمام والجزر والطماطم والذي يعزز نمو الخلايا الجديدة، وفيتامين C الموجود في البرتقال والكيوي والقرنبيط؛ حيث إنه يعمل على صنع الكولاجين وأنسجة الجلد الجديدة، وفيتامين E الموجود في اللوز والسبانخ، وكذلك فيتامين ب المركب الموجود في الجبن والبقول والأسماك.

2 -وضع الثلج في حال كان هناك بعض التورم أو الكدمات، وذلك للحد من الألم.

تجنب بعض العادات السيئة مثل: التدخين، وتناول الكحول؛ حيث إنهما يعملان على تأخير الشفاء.

3- شرب كميات كبيرة من الماء، ومن أجل تعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق الناتج عن الحمّى أو النزيف.

4- تعريض الجرح للهواء على فترات منتظمة.

5- ممارسة بعض التمارين الرياضية منخفضة الشدة مثل: اليوغا، والمشي السريع، رفع الأثقال الخفيفة، لأن ذلك يعمل على تقوية قدرة الجسم على محاربة العدوى وتخفيف الالتهاب، الأمر الذي يؤدي إلى تسريع الشفاء.

6- تجنب استخدام الكريمات المعطرة أو التي تحتوي على المواد الكيميائية.

7 - الابتعاد عن تقشير الجرح، وتركه يسقط لوحده.

8- تجنب لمس مكان الجرح بشكل مستمر.



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