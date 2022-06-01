نصائح تساعد في الحصول على خصر أصغر

الوكيل الإخباري - إن قياس الخصر المثالي يجب أن يكون أصغر من 101.6 سنتمتراً لدى الرجال و88.9 سنتمتراً لدى النساء تبعاً للمنظمة العالمية للصحة حسبما تشير اختصاصية التغذية ميرنا الفتى وتضيف: "إنّ هذا الأمر ينطبق فقط على الراشدين. كلما كان هذا المؤشر عالياً زادت الخطورة للإصابة بعدة أمراض منها مشاكل القلب والشرايين، تراكم الدهون، وجود الشحوم على الكبد وخطر الاصابة بمرض السكري".



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تؤكد الدراسات أن النساء اللواتي يتجاوز محيط الخصر لديهن الحدّ الطبيعي بكثير يكونون عرضة للوفاة في وقت مبكر بسبب الأمراض المزمنة، عند مقارنتهن بغيرهن. كما يعدّ محيط الخصر الكبير مؤشر خطر في ما يتعلق بصحة النساء، إذ إن زيادة محيط الخصر عن الحدّ الطبيعي تعني زيادة مستوى دهون البطن لديهن، والذي يرتبط بأمراض السمنة بشكل أو بآخر، مثل مرض السكري النوع الثاني، ارتفاع نسبة الكوليسترول، ونسبة الدهون الثلاثية، والإصابة بأمراض القلب والشرايين.





في الآتي مجموعة من النصائح التي تساعدك في الحصول على خصر أصغر بحسب الاختصاصية ميرنا الفتى:



-النوم بشكل كافٍ: يعدّ النوم أحد أهم العوامل الرئيسة التي تساعد على تثبيط الشهية والحدّ من نهم الطعام. كما يعدّ النوم مهماً جداً من أجل عملية حرق السعرات الحرارية وحرق الدهون.

غالباً ما تعاني النساء اللواتي لا ينمن سوى 6 ساعات ليلاً فقط بزيادة محيط الخصر لديهن، يعود السبب وراء ذلك إلى زيادة الشهية في حال عدم الحصول على ساعات نوم كافية. تؤدي قلة النوم أيضاً إلى قلة حساسية الجسم للأنسولين مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

لذلك يجب الحرص على نوم 8 ساعات يومياً على الأقل وضبط ساعات النوم في مواعيد محدّدة من أجل الحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم، إذ يؤثر ذلك على خسارة وزيادة الوزن بشكل كبير.

-تناول الطعام في أوقات مبكرة: يفضّل إنهاء جميع الوجبات التي يتم تناولها خلال اليوم في الساعة الـ 7 مساء كأقصى حدّ. إذ لا يفضّل تناول الطعام في ساعات متأخرة على الإطلاق. كما ينصح بتناول الكربوهيدرات في وجبات الإفطار والغداء.

-الحفاظ على النشاط البدني: إن الجلوس لوقت طويل يعدُّ خطيراً جداً، لذلك ينصح بتقليل أوقات الراحة وزيادة أوقات الحركة إذ يساعد ذلك في تصغير محيط الخصر بشكل فعّال. ينصح بالمشي لمدة 10 آلاف خطوة يومياً، حيث يساعد ذلك في التقليل من عوامل الخطر المرتبطة بصحة الإنسان.

- التمارين الرياضية: يساعد أداء التمارين الرياضية لكل أجزاء الجسم، خصوصاً تلك المتعلقة بالخصر والمعدة، في تصغير محيط الخصر بشكل ملحوظ، كما ينصح بممارسة تمارين الهيت.

- الاسترخاء والراحة: عندما تشعر النساء بالقلق والتوتر طوال الوقت، فإنَّ ذلك يعمل على إفراز هرمون الكورتيزول والذي يؤدي بدوره إلى تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن. لذلك ينصح بأخذ قسطٍ من الراحة والتخلص من العوامل المسببة للقلق.

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