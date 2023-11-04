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السبت، 04-11-2023 10:36 ص

نصائح جوهرية للحفاظ على صحة الأمعاء في الشتاء

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الوكيل الإخباري - مع وجود الكثير من النصائح المتضاربة حول كيفية الاعتناء بصحتنا الهضمية، قد يكون من الصعب معرفة الإرشادات التي يجب اتباعها، والنصائح التي ستساعدنا بالفعل على الحفاظ على صحتنا الهضمية، خلال أشهر الشتاء المقبلة.

وقد حددت أخصائية التغذية لوسي كريسون العديد من النصائح  للحفاظ على صحتنا الهضمية في الشتاء، على النحو التالي :
عدم البقاء في الداخل لفترات طويلة

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يعتقد الكثيرون أن البقاء في الداخل لفترات طويلة يجنبهم الإصابة بنزلات البرد، وهذا صحيح إلى حد كبير، إلا أن هذا التصرف قد يؤدي إلى فقدان الحافز للخروج من المنزل وممارسة الرياضة التي تساعد على مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، وتنشط الأمعاء وتزيد من تنوع البكتيريا الجيدة داخلها. 




تناول كميات كافية من الماء حتى لو كان الجو بارداً

من المهم شرب الكمية الموصى بها من السوائل خلال كل موسم من السنة، لأن السوائل الكافية تساعد على تليين فضلات الإنسان، وتساعد على انتقال الطعام عبر الجهاز الهضمي.



الحصول على كمية كافية من النوم

 إن النوم جزء لا ينفصل عن صحة الأمعاء، لأنه يرتبط بزيادة البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وكذلك تقليل هرمون التوتر “الكورتيزول”. 



الاستمتاع بنظام غذائي متنوع في الشتاء

لابد من الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات والبذور، للمساعدة في دعم وظائف الأمعاء والمناعة بشكل أفضل.




صحة الأمعاء تدعم نظام المناعة

تعد صحة الأمعاء الجيدة ضرورية لدعم نظام المناعة لدينا حيث أن حوالي 70% من الخلايا المناعية لدينا موجودة في أمعائنا.



تجنب التوتر

لا يؤثر التوتر على الصحة النفسية فحسب، بل يؤثر أيضاً في قدرة الجسم على محاربة مسببات الأمراض. إن زيادة إنتاج هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، يمكن أن يسبب في أذية الأمعاء، لذلك من المهم تجنب التوتر للحفاظ على صحة الأمعاء.

 

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