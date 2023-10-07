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السبت، 07-10-2023 10:31 ص

ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن المشروبات الباردة لمدة شهر؟

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الوكيل الإخباري - قال الدكتور سومناث جوبتا، الطبيب في مستشفيات ياشودا، حيدر أباد، إن التوقف عن تناول المشروبات الباردة لمدة شهر يمكن أن تكون له آثار إيجابية على صحة الإنسان بشكل عام.

فيما يلي مجموعة من التغيرات الإيجابية التي تطرأ على الصحة عند التوقف عن المشروبات الباردة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس: 

ترطيب الجسم

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أكد الدكتور جوبتا أن مستويات الترطيب تتحسن مع انخفاض الرغبة الشديدة لتناول السكر والكافيين والتي تنخفض بشكل كبير بعد التوقف عن المشروبات الباردة لمدة شهر.

تحسن صحة الأمعاء

أوضح الدكتور ديليب جود، أن التوقف عن تناول المشروبات الغازية الباردة سيحسن صحة الأمعاء، لأن هذا التوقف سيسهل نمو الميكروبات الحيوية الجيدة، ويقلل من البكتريا السيئة فيها. 

تحسن صحة الأسنان

من المعروف أن تآكل مينا الأسنان والتسوس يزداد مع استهلاك المشروبات المحلاة، لذا فإن التوقف عن تناول هذه المشروبات يقي من مشاكل الأسنان هذه. 

يساعد في إنقاص الوزن

التوقف عن تناول المشروبات الباردة التي تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. 

نقاء البشرة

عند التوقف عن تناول المشروبات الباردة، يقل احتمال الإصابة بجفاف البشرة وظهور حب الشباب، وبالتالي ستصبح البشرة أكثر نقاء. كما أن ذلك يساعد في تحسن المزاج والنوم بشكل أفضل.

 

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