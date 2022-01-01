نصائح طبية لتعزيز مناعة طفلك المبتسر

الوكيل الإخباري - يتعرض الأطفال الخدج (المبتسرون)، بسهولة، لخطر الإصابة بالعدوى، بسبب ضعف جهازهم المناعي، الذي لم ينضج بعد، حيث يولدون بمناعة فطرية منخفضة، ما يؤدي إلى ضعف مواجهتهم للأمراض المختلفة.

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في السطور التالية، يمنحنا الدكتور شاتشين جاين، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، نصائح مهمة لتعزيز مناعة الأطفال المبتسرين.

- الرضاعة الطبيعية

تعتبر الرضاعة الطبيعية من أفضل الطرق لتعزيز جهاز المناعة لدى طفلك المبتسر، ومن المعروف أن حليب الأم يحتوي على كمية جيدة من الجزيئات التي تساعد في بناء مناعة الطفل، ما يجعله يقاوم الأمراض الشائعة المختلفة. كما يوفر حليب الأم، أيضاً، أجساماً مضادة للخدج من الأم، ويمكن أن يقلل هذا الحليب التهابات الأمعاء بنسبة كبيرة.



- اللقاحات

قد يكون طفلك قد تلقى لقاحات ضد الأمراض الشائعة في وحدة الأطفال، ومن المهم للغاية أن تكوني على اطلاع بجميع التطعيمات التي ستحمي المولود الجديد من الإصابة، حيث تلعب اللقاحات دوراً مهماً في حماية المولود الجديد، ويمكنك التحدث إلى طبيب طفلك عن جميع التطعيمات اللازمة.



- النظافة الشخصية

تتبع وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بعض الممارسات النظيفة والصحية، ويجب أن تستمر في المنزل أيضاً. ومن هنا، حاولي الاحتفاظ بملابس طفلك وتنظيفها بشكل منفصل، وغسلها بالماء الساخن، ثم اغسلي يديك بعد استخدام المرحاض قبل لمس الطفل، وبعد تغيير الحفاض، وقبل الرضاعة الطبيعية، وما إلى ذلك، وبالتالي فإن جعل البيئة مكاناً آمناً ونظيفاً يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مناعة طفلك المبتسر.



- تجنب التعرض الخارجي

على الرغم من أنه ليس الخيار الأفضل لتقييد الأطفال الخدج في مكان واحد طوال الوقت، فإنه من المهم الحد من تعرضهم للبيئة الخارجية والسفر، وتجنب المحفزات الخارجية، وتقليل عدد الزوار في المنزل، ولا تدعيهم يقتربون من الطفل إذا كانت لديهم نزلة برد أو سعال أو مشكلة في المعدة. وتجنبي التعرض الخارجي للطفل الخديج قدر الإمكان.



- توفير الدفء

تعتبر رعاية الأم بطريقة الكنغر طريقة ممتازة لتعزيز الترابط والمناعة والدفء، ويفضل استخدام سخانات الغرفة والملابس الإضافية: (القفازات، والجوارب، والقبعات، وغيرها)، عند الضرورة

زهرة الخليج