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الإثنين، 14-08-2023 09:46 ص

نصائح على مريض القلب الانتباه إليها قبل السفر

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الوكيل الإخباري - أوصت مؤسسة القلب الألمانية مرضى القلب باختيار وجهة سفر مناسبة لمرضهم، تجنباً للتعرض لمتاعب صحية تنغص عليهم متعة الرحلة.

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وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي على مرضى القلب اختيار وجهة سفر ذات طقس مألوف للطقس السائد في بلدهم، نظراً لأن الحرارة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى انهيار الدورة الدموية أو عدم انتظام ضربات القلب.


ويتعين على المرضى قياس ضغط الدم بانتظام. كما يتعين على المرضى، الذي يتناولون أدوية خافضة للضغط، توخي الحذر بشكل خاص، نظراً لأن الحرارة الشديدة وفقدان السوائل قد يتسببان في انخفاض ضغط الدم بشكل حاد.


لذا ينبغي استشارة الطبيب إذا انخفض ضغط الدم عن 100 مم زئبق انقباضي.

مرتفعات عالية
وبشكل عام، ينبغي على مرضى القلب عند التخطيط للسفر تجنب المرتفعات العالية والمناطق الاستوائية والقطبية في العالم، كي لا يتعرض القلب للإجهاد.


كما ينبغي أن يتجنب مرضى القلب وجهات السفر ذات المستويات العالية من ملوثات الهواء، مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والغبار الدقيق، نظراً لأن هذه الملوثات تعزز فرص حدوث الالتهابات وأمراض الأوعية الدموية.

 

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