الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

الولايات المتحدة في طريقها للاستغناء عن التوقيت الشتوي

توصية للحكومة بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين في رمضان

عويس يؤكد أهمية التعليم المهني وضرورة تطويره

روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن سويفت

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

منافسات نهائيات الدورة الرياضية المدرسية تنطلق غدا

الأرصاد تُحذر من طقس الليلة

الاقتصادي والاجتماعي: الأزمات العالمية فاقمت الفقر والبطالة

"خارجية النواب": الأردن يعيش مرحلة إصلاحية جديدة وشاملة

ارادة ملكية بمنح وسام الاستقلال للسفيرة التل

الأربعاء، 16-03-2022 05:07 م

نصائح لحماية طفلك من الإصابة بهشاشة العظام

98698759104dcdfd41cb6e96e78736deb5f5add6f6311da8e80


الوكيل الإخباري - جسم طفلك يشبه البناء، يجب أن يكون أساسه سليماً حتى يتمتع طفلك بجسم قوي مليء بالطاقة والنشاط ويستطيع مقاومة الأمراض.

اضافة اعلان

 

أهم النصائح التي تساعدك على تقوية عظام طفلك وحمايته من الإصابة بهشاشة العظام :

 

1- أنشئي نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً لطفلك
التغذية الصحية المتوازنة تمد جسم طفلك بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحسّن صحته العامة، بما في ذلك صحة عظامه.
انشئي لطفلك نظام غذائي صحي ومتوازن منذ بداية إدخال الأطعمة الصلبة لنظامه الغذائي، أي بعد سن أربعة أو ستة أشهر، حسب توصيات الجمعية الأميركية لطب الأطفال.

2- احرصي على إمداد جسم طفلك بالكالسيوم
الكالسيوم هو أهم عنصر لتقوية العظام وبنائها بنحو سليم، لذا احرصي على إمداد جسم طفلك بالكالسيوم عبر دمج الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم إلى نظامه الغذائي، مثل: الحليب، منتجات الألبان، الفلفل الأخضر، والجوافة.
أما إعطاء الطفل الكالسيوم في صورة دوائية، فلا يتم إلا تحت إشراف الطبيب، وبعد أن يجري الطفل فحوصات معملية تثبت أنه بحاجة إلى جرعة دوائية، فزيادة الكالسيوم في جسم الطفل لها أضرار.

3- احرصي على إمداد جسم طفلك بفيتامين د
فيتامين د يسهم في استفادة الجسم من الكالسيوم، لذا احرصي على إمداد جسم طفلك بفيتامين د، وذلك عبر تناولها يومياً في صورة دوائية يحددها الطبيب منذ الولادة، وأيضاً عبر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل القرنبيط، الملفوف، والبازلاء، وذلك بالإضافة إلى تعريض الطفل لأشعة الشمس في الصباح الباكر يومياً.

4- شجعي طفلك على ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة بانتظام تحسّن الصحة العامة لطفلك، كما تسهم في تقوية العظام وتكسبها مرونة، لذ شجعي طفلك على ممارسة الرياضة بانتظام، واجعليها ضمن روتين حياته.

5- لا تسمحي لطفلك بتناول المشروبات غير المفيدة
المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، تسبب ضعف امتصاص الكالسيوم في الجسم، لذا لا تسمحي لطفلك بتناولها، واستبدليها بالمشروبات الصحية مثل العصائر الطازجة والحليب.

 

نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Annotation-2020-06-09-124452

ما هي مشاكل الدماغ

b222392a-6a43-4c77-8044-8572b3d63b5d

فوائد مذهلة.. هذا ما يقدمه الهيل للجسم

157090222644661600

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الشوفان بشكل يومي؟

Food

نوع من الخضروات يحتوي على بروتين قد يماثل اللحوم!

انتفاخ ١

تمرين تمدد عليك ممارسته يومياً للحصول على عمود فقري مرن

كل-ما-يجب-أن-تعرفيه-عن-طقطقة-عظام-الجسم-6

فرقعة العنق لها عواقب خطيرة على الصحة

أخبار متعلقة
75842

أعراض هشاشة العظام ومراحلها

2021_3_8_13_3_20_911

نصائح للوقاية من الأمراض المزمنة للسيدات في اليوم العالمي للمرأة

توعية المرأة حول صحتها والامراض المحدقة بها-رئيسية واولى

كيف تعتني المرأة بصحتها

6120941-1466066714

فوائد الخوخ للنساء في مرحلة الشيخوخة

فحص الماموجرام للكشف عن سرطان الثدي

ما هي الفحوصات الطبية الواجب القيام بها عند سن 50