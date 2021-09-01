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الأربعاء، 01-09-2021 03:24 م

نصائح لضمان النوم الآمن للطفل الرضيع

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الوكيل الإخباري - بالتاكيد قدوم طفل إلى حياتك حدث كفيل بتغيير نظام حياتك بالكامل منذ استيقاظك في الصباح وحتى النوم ليلًا، ولكن دعيني أحدثكَِ عن النوم ليلًا، ففي ثقافتنا العربية الطفل ينام بجانب والديه على الأقل في الأشهر الأولى من الرضاعة، لتكون استجابة الأم له أسرع في حالة بكائه أو حاجته لتغيير الحفاضات أو أي شيء آخر، وعلى العكس كل ما تم الترويج له خلال العقود الأخيرة من ضرورة وفوائد نوم الطفل بمفرده منذ ولادته.

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فقد أثبتت الدراسات أن نوم الطفل بجانب الأم مفيد للطفل نفسيًّا ويعزز شعوره بالأمان، وفي هذا المقال سنستعرض معكِ كل المعلومات التي يجب أن تعرفيها عن النوم الآمن للطفل الرضيع في السنة الأولى من عمره.

 

سنسرد معكِ فيما يلي ما يمكن أن نطلق عليه القواعد الذهبية لنوم الرضيع بطريقة آمنة في سرير والديه:

 

1- أمني طفلك في أثناء نومه جيدًا، فإذا كان سريرك مسنودًا إلى الحائط، ويوجد فراغ بين السرير والحائط، فضعي وسادة بجوار الرضيع عند نومه، حتى لا تعرضي طفلك لخطر السقوط بين السرير والحائط.

2 - انتبهي لوضع طفلك عند نومه، ضعي طفلك على ظهره بعيدًا عن الوسائد، حتى لا تؤلم الوسائد رقبته، وحتى لا تسقط عليه إحداها.

3- إذا قررت نوم طفلك بجانبك على جانب السرير، فاجعليه على الطرف، وليس بينك وبين زوجك، فهذا الوضع يعتبر الأكثر أمانًا له.

4- مع نمو الرضيع وتطور حركته، اتخذي القرار وقتها بنقله لسرير منفرد له أسوار للحفاظ عليه من السقوط، خصوصًا إذا كان الطفل كثير الحركة.

5- إذا نمتِ على كنبة في منزلك في وسط النهار، فلا تضعي طفلك بجوارك، لأنه سيكون معرضًا أكثر للاختناق بالوسائد لصغر حجم الكنبة.

 

نصائح لتدفئة الطفل الرضيع
1 - لا تتركي طفلك مغطى بالأغطية الكبيرة وحده في السرير، حتى لا يتعرض لخطر الاختناق وأنتِ لست بجانبه.

2 - لا تبالغي في إلباس طفلك الكثير من الملابس مع استعمال الكثير من الأغطية، ألبسيه ملابس عادية، وستكون درجة حرارة الغرفة كافية له، حتى لا يتعرض لأي عدوى.

 

المصدر- سوبر ماما 

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