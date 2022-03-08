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الثلاثاء، 08-03-2022 02:58 م

نصائح للوقاية من الأمراض المزمنة للسيدات في اليوم العالمي للمرأة

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الوكيل الإخباري - يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، الذي تحييه الأمم المتحدة للدلالة على احترام المرأة، وتقديرًا لإنجزاتها في كافة المجالات.

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وفي ذلك اليوم الاستثنائي، يقدم "الكونسلتو" للنساء مجموعة من النصائح البسيطة للمساعدة على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقًا لما ذكره موقعي "CDC"، و"NBCI".

1- اتباع نظام غذائي صحي
يعد اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم أمرًا مهمًا في أي عمر، حيث يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السكري وأمراض القلب وغيرهم.


2- ممارسة الرياضة بانتظام
يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة أو تأخيرها أو التحكم فيها لدى من يعانون منها، ويسهل ذلك من خلال ممارسة المشي السريع على سبيل المثال لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.


3- الحصول على قسط كاف من النوم
يرتبط النوم غير الكافي بزيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب أيضًا، لذا، يجب أن يحصل البالغون على 7 ساعات على الأقل من النوم يوميًا.

 

4- تجنب التدخين
يقلل الإقلاع عن التدخين من فرص التعرض للمشكلات الصحية الخطيرة، مثل أمراض القلب، والسرطان، والسكري من النوع الثاني، وأمراض الرئة، لذا ينصح دائمًا بتجنب التدخين بمختلف أنواعه.


5- معرفة التاريخ العائلي للأمراض
إذا كان لديكِ تاريخ عائلي للإصابة بمرض مزمن، مثل السرطان أو أمراض القلب أو السكري أو هشاشة العظام، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، لذا يجب معرفة تاريخ العائلة الصحي، والمتابعة مع الطبيب المختص للمساعدة في اتخاذ خطوات لمنع هذه الحالات أو اكتشافها مبكرًا.


6- المتابعة من الطبيب
للوقاية من الأمراض المزمنة أو على الأقل تقليل فرص الإصابة بها، قم بزيارة طبيبك بانتظام للحصول على الإرشادات الطبية المساعدة على ذلك.


7- تجنب التعرض للتوتر
يؤدي التعرض المستمر للتوتر والضغوط النفسية والإجهاد إلى التأثير بالسلب على الجهاز المناعي، وبالتالي تقل قدرته على ممكافحة الأمراض، لذا ينصح بتجنب تلك الضغطات قدر المستطاع.

 

الكونسلتو 

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