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الأربعاء، 27-10-2021 03:41 م

نصائح للوقاية من البلغم

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الوكيل الإخباري - تُعتبر عدوى الجهاز التنفسي أحد أكثر الأسباب الشائعة التي تكمن وراء كلٍّ من إفراز كمياتٍ كبيرةٍ من البلغم والسّعال الذي يُصاحبه البلغم، وقد يحدث البلغم مع الأشكال المُختلفة من عدوى الجهاز التنفسي بغضّ الّنظر عن شدّتها؛ بما في ذلك العدوى البكتيرية والفيروسية .

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يُساهم اتباع مجموعة من النّصائح والإرشادات في الوقاية من تراكم البلغم لدى الشخص، وفيما يأتي بيان لأبرزها:

 

1- تجنّب مُسببات الحساسية والمُهيجات المُختلفة؛ مثل المواد الكيميائية، والغبار، ووبغ الحيوانات الأليفة، وفي حال كان التعرّض لها أمرًا حتميًّا فيجدُر بالشخص ارتداء الكمامة وتعزيز التهوية في المنطقة.

2- الإقلاع عن التدخين وتجنّب التعرّض للتدخين القسري.
3- غسل اليدين بشكلٍ مُستمر للحماية من الفيروسات والعدوى، وتجنّب الاتصال الجسدي مع الأشخاص المُصابين بالعدوى.
4- تعزيز جهاز المناعة في الجسم من خلال اتباع نظام غذائي صحّي، وممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ مُنتظم، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واتّخاذ السّبل التي تُمكّن من السّيطرة على الإجهاد النّفسي.
5- الحفاظ على ترطيب الجسم، ويُنصح بشرب المزيد من الماء والسّوائل، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة التقليل من المشروبات التي تزيد من احتمالية الإصابة بالجفاف؛ مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو بعض أنواع الشاي.
6- استخدام الأجهزة المُرطّبة، ويُساهم ذلك في ترطيب الحلق والتجويف الأنفي، وهذا بحدّ ذاته يُقلل من إنتاج البلغم والمُخاط.
7- التحقق من فلاتر أجهزة التبريد والتدفئة، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة أن تكون الفلاتر نظيفة وقادرة على أداء وظائفها بكفاءة، إذ إنّ ذلك يُحقق الغرض من استخدامها ويُساهم في الحفاظ على جزيئات الغبار والمُهيّجات المُحتملة خارج الهواء.
8- استخدام البخاخات الأنفية التي تحتوي على محلولٍ ملحي، إذ يُساهم ذلك في ترطيب وتنظيف أنسجة الأنف والجيوب الأنفية.

 

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