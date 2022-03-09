الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 12:13 م

نصائح لمواجهة حموضة المعدة بالتغذية الصحية

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن فرط الحمضية في الجسم يعني زيادة نسبة الأحماض عن القلويات في الجسم، موضحة أن سبب فرط الحمضية يتمثل في الإفراط في تناول الأغذية، التي تتحول إلى أحماض في الجسم خلال عملية الأيض (التمثيل الغذائي) مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان ومنتجات الحبوب.


وأضافت الجمعية أن أعراض فرط الحمضية في الجسم تتمثل في التعب والخمول المستمرين وصعوبات النوم وشوائب البشرة.


ولمواجهة فرط الحمضية في الجسم ينبغي تناول الأغذية القلوية بكثرة مثل الخضروات والفواكه. ومن أجل تحقيق التوازن الحمضي القلوي في الجسم، أوصت الجمعية بتناول الخضروات والفواكه بمعدل 5 حصص يوميا، بينما ينبغي تناول اللحوم بمعدل يتراوح من 300 إلى 600 جرام على أقصى تقدير أسبوعيا.

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