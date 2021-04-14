نصائح هامة قبل الشواء وبعده لعدم إلحاق الضرر بالصحة!

الوكيل الاخباري - يعتبر تناول الأطعمة المشوية من العادات المحبّبة لدى الكثير من الأشخاص. فهي تتمتع بطعم مميز وتحتوي على الكثير من الفوائد الصحية. لكن من أجل الحصول على هذه الفوائد، من الضروري الحرص على اتباع بعض النصائح قبل الشواء وبعده، ومنها:

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- يجب حفظ اللحوم والأسماك في المكان الأكثر برودةً من الفريزر، أي على درجة حرارة تتراوح بين الصفر و3 مئوية.



- من المهم عدم لمسها قبل غسل اليدين.



- يجب تقطيعها على لوح مخصّص لها على أن يتم تعقيمه باستمرار.



- من المهم وضع الصلصات المختلفة بعد تحضيرها وقبل إضافتها إلى الطبق في الثلاجة. فهذا يحد من خطر التقاط العدوى البكتيرية.



- من المهم عدم وضع الكمية المتبقية من اللحوم بعد تناول الطعام خارج الثلاجة لمدة تزيد على ساعة واحدة في حال لم تتخطَّ حرارة الجو الـ30 درجة مئوية. فالحرارة تساهم في زيادة نمو البكتيريا الضارّة. وبعد هذا يمكن تسخينها على درجة حرارة لا تقل عن 75 مئوية.

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