نصائح هامة للتخلص من قشرة الشعر المزعجة

الوكيل الاخباري - يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من مشكلة جفاف الجلد بفروة الرأس التي تتحول الى قشرة مزعجة تنتشر على الملابس وتشوه شكل الشعر.

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ويؤكد خبراء التجميل أن تدليك الرأس بزيت جوز الهند أو زيت اللوز يعمل بشكل رائع لتغذية وترطيب فروة الرأس.



ويشجع الخبراء هؤلاء الاشخاص على تطبيق قناعا للشعر عن طريق خلط وعاء من اللبن مع عصير الليمون. ومن ثم وضعه على فروة الرأس لمدة تتراوح بين نصف ساعة او ساعة كاملة، ثم يتم غسله جيداً بالماء البارد.



وينصح الخبراء اختيار الشامبو الذي يحتوي على اللبن الرائب أو ماء الأرز المخمر فهو ينظف بشكل ممتاز لأنه مليء بالأنزيمات المضادة للبكتيريا التي تطهر فروة الرأس وتحافظ على رطوبة الشعر.

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