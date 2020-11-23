نصائح هامة للحفاظ على نسبة السكر في الدم

الوكيل الاخباري - السكري هو مرض مزمن ينتج عن عدم قدرة البنكرياس على صنع الأنسولين، أو عن عجز الجسم على الاستفادة الجيدة من الأنسولين الذي ينتجه.

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وعدم القدرة على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل فعال يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وقد يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى تلف وفشل العديد من الأعضاء في الجسم.

وهناك مجموعة من العوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وتشمل:

- العمر والاستعداد الوراثي.

- الوزن الزائد، والسمنة في محيط الخصر والبطن.

- عادات الأكل السيئة.

- التدخين.



وللحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي إليكم هذه النصائح:

- تدرب بشكل منتظم، وهذا سوف يساعدك ذلك على فقدان الوزن وزيادة الحساسية للأنسولين.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل المكسرات والخضروات.

- تحكم في وزنك، فقد أظهرت دراسات أن الوزن الزائد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 7 مرات.

- تجنب المشروبات السكرية، واستبدلها بالماء أو القهوة أو الشاي.

- الإقلاع عن التدخين.

سبوتنيك

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